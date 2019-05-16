Land Rover представляет специальную версию Range Rover Astronaut для будущих астронавтов Virgin Galactic

Внедорожник Range Rover Astronaut Edition смогут купить все, кто либо уже побывал в космосе вместе с Virgin.

Подразделение Land Rover Special Vehicle Operations объявляет о запуске специальной версии Range Rover, которая будет эксклюзивно доступна для членов отряда Future Astronauts – будущих астронавтов, подписавшихся на полет Virgin Galactic.

Версия Astronaut получила уникальные дизайнерские элементы экстерьера и интерьера, которые подчеркивают столь редкую возможность отправиться в космос и принадлежность к особому сообществу космических туристов. Презентация модели также знаменует очередную веху в продолжающемся сотрудничестве Land Rover с Virgin Galactic.

Уникальное цветовое решение Zero Gravity Blue было вдохновлено глубиной ночного неба. Специальная подсветка околодверного пространства автомобиля повторяет силуэт космического корабля SpaceShipTwo от Virgin Galactic, а задняя дверь и боковые части специальной версии Range Rover дополнены уникальными эмблемами Astronaut Edition.

В оформлении салона спецверсии Astronaut использована часть посадочной платформы корабля, который совершил свой первый космический полет в декабре 2018 года. Она была переработана и использована для создания дисков в подстаканниках.

Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover: «Автомобили Land Rover принимали активное участие в ежедневной работе команды Virgin Galactic с начала нашего партнерства в 2014 году. Range Rover Astronaut Edition – это следующий шаг нашего совместного путешествия и шанс дополнительно подчеркнуть общие ценности наших брендов: дух первооткрывателей и настоящую жажду приключений. Этот автомобиль действительно позволит выйти за грани обыденного».

Специальная версия Astronaut создана на базе роскошного внедорожника Range Rover Autobiography. Модель доступна с подзаряжаемой гибридной силовой установкой PHEV совокупной мощностью 404 л.с., а также с 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 525 л.с.