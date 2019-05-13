Lexus презентовал оранжевое купе LC 500

Японская компания в рамках мотор-шоу представила гибридное купе Lexus LC 500. Автомобиль получил особый цвет — матовый оранжевый оттенок Space Orange, который, по словам представителей марки, повторяет оттенки солнца на закате.
Купе получило карбоновую крышу, активный задний спойлер, 21-дюймовые черные колесные диски и оранжевые тормозные суппорта. Кроме того оранжевые элементы появились и в интерьере модели: на панели приборов, руле и дверях.
В движение Lexus LC 500 приводится гибридной силовой установкой, производительность которой составляет 360 лошадиных сил. Как отметили в компании, представленный образец является прототипом, но, по мнению экспертов, продажи модели стартуют уже в ближайшее время.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru