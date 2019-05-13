Lexus презентовал оранжевое купе LC 500

Lexus презентовал оранжевое купе LC 500
Май 13 11:03 2019

На автосалоне в Барселоне представили гибридное купе Lexus LC 500

Японская компания в рамках мотор-шоу представила гибридное купе Lexus LC 500. Автомобиль получил особый цвет — матовый оранжевый оттенок Space Orange, который, по словам представителей марки, повторяет оттенки солнца на закате.

Lexus LC 500

Купе получило карбоновую крышу, активный задний спойлер, 21-дюймовые черные колесные диски и оранжевые тормозные суппорта. Кроме того оранжевые элементы появились и в интерьере модели: на панели приборов, руле и дверях.

Lexus LC 500 3

В движение Lexus LC 500 приводится гибридной силовой установкой, производительность которой составляет 360 лошадиных сил. Как отметили в компании, представленный образец является прототипом, но, по мнению экспертов, продажи модели стартуют уже в ближайшее время.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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