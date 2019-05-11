Новый кроссовер Kia показали на первых рендерах

Новый кроссовер Kia показали на первых рендерах
Май 11 18:07 2019

Новый Kia, сочетающий в себе черты пятидверного купе и внедорожника, представлен автолюбителям

Компания KIA продолжает работать над собственной электрической линейкой. Следующим на очереди может стать стильный купе-кроссовер, эксклюзивные изображения которого опубликовало издание AutoExpress.

Novyy-kupe-krossover-KIA

Фото: autoexpress.co.uk

«Это [новая модель] будет эмоциональный флагман, сочетающий в себе черты пятидверного купе и внедорожника», — заявил в интервью AutoExpress главный дизайнер KIA Люк Донкервольке.

Novyy-kupe-krossover-KIA

Фото: autoexpress.co.uk

Автомобиль, дизайн которого выполнен в стилистике шоу-кара Imagine by KIA, представленного на мартовском мотор-шоу в Женеве, построят на совершенно новой, полностью электрической платформе. Характеристики «тележки» не раскрываются – известно лишь, что речь идет о глобальной и масштабируемой платформе, на базе которой будут созданы и другие электрические модели бренда (первая дебютирует уже в этом году).

Novyy-kupe-krossover-KIA-1

Фото: autoexpress.co.uk

Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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