Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

От чего зависит расход бензина и какой скоростной режим езды считается самым экономичным?

Цены на горючее продолжают расти, и большинство отечественных водителей не упускают возможности сэкономить свои кровные во время путешествия на автомобиле. Расход бензина зависит от ряда самых разных показателей — мощности автомобиля, его массы, рельефа местности и прочих факторов, и далеко не последнее место в этом списке занимает скорость.

На экономичный режим движения влияет коэффициент аэродинамического сопротивления, мощность мотора, а также тип и количество передач коробки, поэтому у каждой машины этот показатель различный. В любом случае, расход повышается с увеличением числа оборотов коленчатого вала двигателя, и чем транспортное средство тяжелее, мощнее и динамичнее, тем больше горючего ему требуется.

Интенсивный разгон в стиле «педаль в пол», частые манипуляции с акселератором, перегазовки, «рваное» движение в режиме «газ-тормоз» — все это требует лишних литров. Наоборот — ровная и размеренная езда с постоянной скоростью позволит сэкономить горючее. Именно поэтому при движении в пробке расход повышается, а при свободном «полете» на загородной трассе аппетит авто наоборот понижается.

Если речь идет о бензиновом моторе, то желательно, чтобы число оборотов в минуту ограничивалось диапазоном в 2000 — 2500. Удерживая стрелку тахометра в этих пределах, расход топлива будет минимальным. Для турбодизельного силового агрегата оптимальный диапазон несколько ниже — от 1500 до 2000 оборотов в минуту.

Таким образом, при указанных оборотах коленвала — от 1500 до 2500 оборотов — на высшей передаче средняя скорость у разных автомобилей будет варьироваться от 75 до 90 км в час. Это и есть самый экономичный режим движения при движении по трассе.

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