В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»

В сети появилось видео доработанного под определенные условия внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4²

Блогер на YouTube показал доработанный под определенные условия внедорожник Mercedes-Benz G500 4×4². После покупки машины выяснилось, что она не может заехать на подземную парковку Монако.

После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло. В частности были укорочены стойки лобового стекла и сделана мягкая крыша от дождя.

Также машину перекрасили в белый цвет и увеличили отдачу мотора до 850 л.с. Стоковый Mercedes-Benz G500 4×4² оснащен 4,0-литровый V8 мощностью 422 л.с.