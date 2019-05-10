В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»

В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»
Май 10 18:06 2019

В сети появилось видео доработанного под определенные условия внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4²

Блогер на YouTube показал доработанный под определенные условия внедорожник Mercedes-Benz G500 4×4². После покупки машины выяснилось, что она не может заехать на подземную парковку Монако.

После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло. В частности были укорочены стойки лобового стекла и сделана мягкая крыша от дождя.

Также машину перекрасили в белый цвет и увеличили отдачу мотора до 850 л.с. Стоковый Mercedes-Benz G500 4×4² оснащен 4,0-литровый V8 мощностью 422 л.с.

На тему:

  Article "tagged" as:
G500 «Safari»Mercedes-Benzобновленная версия
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Представлен первый спортивный капотный грузовик МАЗ

Представлен первый спортивный капотный грузовик МАЗ 0

Audi RS6: не только универсал, но и седан

Audi RS6: не только универсал, но и седан 0

АвтоВАЗ будут оздоравливать

АвтоВАЗ будут оздоравливать 1