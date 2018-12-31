Масштабный экологический тест

В Казани марка Volkswagen Коммерческие автомобили торжественно передала компании Татнефть два автомобиля Volkswagen Multivan с двигателями стандарта Евро-6.

Стратегия компании Татнефть подразумевает популяризацию экологичных видов топлива под торговой маркой Танеко. Компания Татнефть выступила с инициативой проведения масштабного экологического теста и выбрала для его проведения модель Volkswagen Multivan.

В течение полугода продукты компании – шины, масла, а также дизельное топливо «ТАНЕКО» (автомобильные шины «Viatty», моторное масло «Татнефть/ТАНЕКО»), будут тестироваться на автомобилях Multivan с новейшими экодвигателями. Volkswagen начал одним из первых поставлять в Россию коммерческие автомобили с двигателями Евро-6.

Volkswagen Multivan с двигателем Евро-6 – отличная платформа для проведения эксплуатационных тестов. По динамике и расходу топлива Multivan почти не отличается от среднеразмерного легкового автомобиля. При этом выбор двигателей, в том числе Евро-6, и вариантов трансмиссии – больше. Полный привод на основе многодисковой муфты Haldex с электронным управлением обеспечивает уверенные ходовые характеристики динамичной и комфортной езды и по сухому асфальту, и во время снегопада, и на бездорожье. А дополнительный плюс состоит в том, что на Multivan полный привод отлично сочетается с автоматической коробкой DSG, что является стопроцентной гарантией безопасности.

Как сообщил начальник УРНиН ПАО «Татнефть» Владимир Карпов: «Именно поэтому компания Татнефть выбрала модель Volkswagen Multivan для тестирования продуктов, так как испытания частично пройдут в сложных зимних условиях. Поскольку Марка Volkswagen Коммерческие автомобили обладает заслуженной репутацией, а Multivan – необходимым набором советующих характеристик, мы уверены в успешных результатах и нашего тестирования, и нашего взаимного партнерства».

Двигатели стандарта Евро-6 признаны наиболее современными и экологически чистыми из всех существующих ДВС на данный момент. Дизельные двигатели Евро-6 с технологией BlueMotion – абсолютная новинка для России, позволяющая автомобилям Марки Volkswagen Коммерческие автомобили идти в ногу со временем и соответствовать нормам Евросоюза по экологичности. Они легче и компактнее предшественников, разработаны на основе модульной платформы MDB EA288 и обеспечивают повышение чистоты выхлопа отработанных газов.

Уменьшение содержания оксидов азота (NOx) в отработавших газах является важнейшей задачей, стоящей перед производителями автомобилей во всём мире. В одной из современных систем нейтрализации ОГ — системе селективной каталитической нейтрализации SCR (Selective Catalytic Reduction) — для уменьшения выбросов NOx используется химически синтезированный реагент мочевина (AdBlue®). Восстановитель, жидкость AdBlue® является зарегистрированной торговой маркой Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA), а система селективной каталитической нейтрализации SCR является лидирующей технологией по снижению содержания оксидов азота.

Помимо экологичности, дизельные двигатели Евро-6 обладают целым рядом преимуществ для автовладельцев: благодаря повышенной экономичности они уменьшают расход топлива почти на четверть (5.8 л на 100 км). Так же снижается общая стоимость владения (ТСО) автомобилем, уменьшаются расходы на страхование и повышается остаточная стоимость автомобиля.

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили с уверенностью предоставляет автомобили Multivan с двигателями Евро-6 для теста продукции компании Татнефть, чтобы еще раз продемонстрировать соответствие высоким требованиям клиентов в отношении пробега и повышенных нагрузок в течение длительного срока эксплуатации автомобилей. Эксплуатация зимой предъявляет повышенные требования к расходным материалам, которые используются в автомобилях с двигателями класса Евро-6, и тест подтвердит, что надежные продуты Татнефть в состоянии выдержать интенсивные нагрузки.