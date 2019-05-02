Кроссовер Renault за $4000 оснастили двухрядной оптикой

На дорогах Индии заметили обновленный Renault Kwid в камуфляже

Популярный бюджетный кроссовер Renault Kwid сложно назвать устаревшей моделью. Автомобиль появился в 2015 году, но уже претерпел две модернизации. В Сети появились первые фото обновленного в третий раз Рено Квид.

Новинку поймали на дорогах Индии, этот рынок пока является основным для модели. В лучших традициях кузов полностью оклеен камуфляжной пленкой, но даже сейчас мы видим сходство с показанным недавно в Шанхае электромобилем Renault City K-ZE.

Оказалось, новый электрический кроссовер не просто обзавелся уникальными элементами вроде двухуровневой головной оптики, но и поделился дизайном с ДВС-ным оригиналом. Также у модели изменились бампера, форма передней решетки и, вероятно, обновилась графика задних фонарей.

Фото интерьера пока нет, но вслед за электрокроссом Renault Kwid также может получить увеличенный экран мультимедийной системы. На данный момент купить кроссовер Рено в Индии можно с бензиновыми трехцилиндровыми 0,8 (54 л.с.) и 1,0 (68 л.с.), а также с 5-ступенчатой МКПП или роботизированной коробкой. Вместе с обновлением мощность двигателей может возрасти.

Ожидается, что на рынке рестайлинговый бюджетник появится до конца 2019 года.

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