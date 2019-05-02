Кроссовер Renault за $4000 оснастили двухрядной оптикой

Кроссовер Renault за $4000 оснастили двухрядной оптикой
Май 02 18:01 2019

На дорогах Индии заметили обновленный Renault Kwid в камуфляже

Популярный бюджетный кроссовер Renault Kwid сложно назвать устаревшей моделью. Автомобиль появился в 2015 году, но уже претерпел две модернизации. В Сети появились первые фото обновленного в третий раз Рено Квид.

Новинку поймали на дорогах Индии, этот рынок пока является основным для модели. В лучших традициях кузов полностью оклеен камуфляжной пленкой, но даже сейчас мы видим сходство с показанным недавно в Шанхае электромобилем Renault City K-ZE.

Renault Kwid 1

Фото: bikeadvice.in

Оказалось, новый электрический кроссовер не просто  обзавелся уникальными элементами вроде двухуровневой головной оптики, но и поделился дизайном с ДВС-ным оригиналом. Также у модели изменились бампера, форма передней решетки и, вероятно, обновилась графика задних фонарей.

Renault Kwid

Фото: bikeadvice.in

Фото интерьера пока нет, но вслед за электрокроссом Renault Kwid также может получить увеличенный экран мультимедийной системы. На данный момент купить кроссовер Рено в Индии можно с бензиновыми трехцилиндровыми 0,8 (54 л.с.) и 1,0 (68 л.с.), а также с 5-ступенчатой МКПП или роботизированной коробкой. Вместе с обновлением мощность двигателей может возрасти.

Renault Kwid 3

Фото: bikeadvice.in

Ожидается, что на рынке рестайлинговый бюджетник появится до конца 2019 года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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