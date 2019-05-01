Range Rover Sport PHEV установил новый рекорд

1292 км без подзарядки и дозаправки – новый рекорд Range Rover Sport PHEV

В начале апреля Range Rover Sport в версии подзаряжаемого гибрида (PHEV) принял участие в попытке установить рекорд экономичности для гибридных автомобилей. Внедорожник смог проехать 1292 км без подзарядки и дозаправки. По решению редакционной коллегии «Книги рекордов России» этот результат был официально зарегистрирован как рекордный.

Целью прошедшего пробега было продемонстрировать преимущества гибридного автомобиля с подзаряжаемой батареей не только в городской среде, но и в условиях дальней поездки. Управление взял на себя экипаж команды LAV Racing в составе тележурналиста и автогонщика Андрея Леонтьева и автомобильного инженера Максима Леонова, известного организатора многочисленных экспедиций. За рулем Range Rover Sport PHEV они отправились из Москвы на юг по трассе М4 «Дон».

При подготовке проекта организаторы учитывали, что движение по трассе позволит избежать постоянного чередования разгонов и торможений, характерных для города. А именно этот процесс расходует наибольшее количество топлива и приводит к наибольшей доле объема вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, большое количество подъемов и спусков трассы М4 позволит равномернее расходовать заряд батареи и подзаряжать ее с помощью рекуперации энергии. Все эти факторы должны были повысить запас хода гибридного внедорожника.

Экипаж стартовал в начале трассы М4 «Дон» за пределами МКАД с максимальным уровнем заряда батареи и полным баком топлива объемом 91,5 л. Перед стартом пробега крышки топливного бака и зарядного устройства были предварительно опломбированы судьей Российской Автомобильной Федерации. Представители РАФ следили за Range Rover Sport PHEV на протяжении всего маршрута: судьи встречались с экипажем в условленных точках и делали отметки о прохождении дистанции.

Экипаж двигался со средней скоростью 64 км/ч для оптимального расхода топлива. На первом участке маршрута длиной 200 км он не превышал 4 литра. Батарея, способная обеспечить запас хода до 50 км при движении на чистой электротяге по городу, работала на трассе вместе с бензиновым мотором, поэтому ее заряда хватило на 220 км.

Но и после прохождения этого расстояния батарея подзаряжалась на частых спусках за счет системы рекуперации энергии, после чего помогала автомобилю преодолевать затяжные подъемы. В результате средний расход топлива на всем пути составил 7 л/100 км.

В итоге экипажу удалось не просто достичь изначально заложенной отметки в 1250 км, но и превысить ожидаемый результат – Range Rover Sport PHEV преодолел расстояние в 1292 км на одном баке и одном заряде батареи, что стало беспрецедентным результатом. Пробег продемонстрировал очевидные преимущества подзаряжаемого гибрида перед традиционными автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.

Общая мощность Range Rover Sport PHEV в 404 л.с. в сочетании с системой полного привода позволяет внедорожнику разогнаться с места до 100 км/ч всего за 6,7 секунды при максимальной скорости в 220 км/ч. Силовая установка обеспечивает впечатляющие 640 Нм крутящего момента, сочетая непревзойденную динамику с традиционными для семейства Range Rover комфортом и управляемостью.

Реализация и развитие гибридных моделей Land Rover проходит в рамках глобальной электрификационной стратегии компании Jaguar Land Rover. Она подразумевает, что с 2020 года все новые автомобили концерна будут доступны в версиях с электрическими или гибридными двигателями наряду с традиционными бензиновыми и дизельными агрегатами.