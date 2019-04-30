Renault F1 Team на Гран-при Азербайджана 2019

Команда Renault F1 Team неудачно выступила на Гран-при Азербайджана 2019

Renault F1 Team не смогла набрать очки на Гран-при Азербайджана 2019. В воскресенье на городской трассе в Баку Нико Хюлькенберг занял четырнадцатое место, а Даниэль Риккардо сошел с дистанции.

Даниэль неплохо стартовал десятым и имел хороший темп до инцидента на 31-м круге, когда австралиец повредил заднюю часть болида. После этого он заехал в боксы и закончил гонку.

Нико стартовал с пятнадцатого места, но не смог существенно улучшить свою позицию и финишировал вне очковой зоны на четырнадцатом месте.

Нико стартовал с 15-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки), заехал в боксы на 8-м круге и установил комплект Medium (желтые ободки), а на 34-м круге поставил комплект Soft.

Даниэль стартовал с 10-го места на шинах Soft, заехал на пит-лейн на 10-м круге и установил комплект Medium, а на 31-м круге сошел с дистанции.

Нико Хюлькенберг, стартовал 15-м, финишировал 14-м:

Уикенд был сложным. Я прилагал максимум усилий, мне казалось, что я ехал настолько быстро, насколько это вообще возможно, но не смог выжать большего из машины. Нам предстоит понять, почему это произошло, но, возможно, это один из тех загадочных уикендов, которые иногда случаются. Было сложно, начиная с самого первого круга в пятницу, нам приходилось постоянно бороться. Очень жаль, что сегодня не получилось показать результат ни у меня, ни у команды, но мы постараемся извлечь из этого урок и лучше подготовиться к следующей гонке.

Даниэль Риккардо, стартовал 10-м, сход:

Странный инцидент, после которого мне пришлось сойти. Но это моя ошибка, и я прошу прощения у команды и Даниила [Квята]. Я действовал поспешно, и на пару секунд у меня смешались мысли, в общем, я виноват, и с этим нужно смириться. Команда определенно заслуживала большего сегодня. У меня был неплохой темп, и я показывал хорошее время на шинах Medium, мы могли бы заработать очки.

Сириль Абитбуль, директор команды:

Здесь все очевидно. Уикенд для нас плохой. Начиная с первой свободной практики и до самого конца, мы так и не смогли добиться нужного темпа от болида, несмотря на серьезные изменения, которые мы внесли ночью. В конце концов, во время гонки удалось обеспечить нормальную скорость для болида Даниэля, но не для Нико.

В целом, первая часть сезона стала чередой разочарований, но, если нам удастся привести все в порядок, мы можем обеспечить достаточную конкурентоспособность наших машин, что мы несколько раз могли наблюдать. Нам совершенно точно нужно подходить к старту европейской части Чемпионата, как к возможности перезагрузки.