Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав

Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав
Апрель 30 22:05 2019

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил телеведущего Дмитрия Хрусталева водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ пройти тест на алкоголь, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 2 апреля Mercedes телеведущего остановили на Аргуновской улице. Инспектора смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке». Тогда Хрусталева попросили пройти тест на алкоголь, но тот отказался.

Что еще известно:

До инцидента Хрусталева штрафовали за нарушение правил дорожного движения, указывает РИА Новости. Сейчас суд признал его виновным в невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Телеведущий на заседание не пришел.

Сообщения СМИ о задержании Дмитрия Хрусталев за рулем в нетрезвом виде, не соответствуют действительности, сообщала РБК его директор Анна Тригуб 3 апреля.

Чем известен Дмитрий Хрусталев:

Дмитрий Хрусталев в 1990-х и 2000-х играл в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Затем он принимал участие в шоу Comedy Club и Comedy Woman, а сейчас работает в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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AMSRUS
AMSRUS

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