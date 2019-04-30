Дмитрия Хрусталева лишили водительских прав

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил телеведущего Дмитрия Хрусталева водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ пройти тест на алкоголь, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 2 апреля Mercedes телеведущего остановили на Аргуновской улице. Инспектора смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке». Тогда Хрусталева попросили пройти тест на алкоголь, но тот отказался.

Что еще известно:

До инцидента Хрусталева штрафовали за нарушение правил дорожного движения, указывает РИА Новости. Сейчас суд признал его виновным в невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Телеведущий на заседание не пришел.

Сообщения СМИ о задержании Дмитрия Хрусталев за рулем в нетрезвом виде, не соответствуют действительности, сообщала РБК его директор Анна Тригуб 3 апреля.

Чем известен Дмитрий Хрусталев:

Дмитрий Хрусталев в 1990-х и 2000-х играл в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Затем он принимал участие в шоу Comedy Club и Comedy Woman, а сейчас работает в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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