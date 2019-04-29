Яндекс Такси не отвечает запросам клиентов заявленной категории 0+

Молодым мамам, пользующимся услугами Яндекс.Такси, приходится перевозить ребенка на руках из-за отсутствия кресла

Молодой маме пришлось ехать в такси с ребенком на руках из-за отсутствия кресла, хотя на машине заявлена категория 0+.

Клиентами такси часто становятся не только взрослые, но и дети. Молодым мамам нередко приходится пользоваться их услугами, но вот только на заказ редко выезжает клиентоориентированная на это машина. Во многих транспортах отсутствуют детские кресла, а некоторые приложения, адаптированные для такси, ставят пометки, что выполнять подобный заказ можно только со своим. Несмотря на это несколько машин могут похвастаться наличие данного девайса безопасности для малышей.

Одна из клиентов заказала машину для себя и своего чада, однако ребенка пришлось держать на руках, что может быть крайне не безопасным для такого маленького члена общества. Так вышло, потому что кресла, которые имеются у водителей распространены только на детей от одного года и старше. Исходя из этого, совсем маленький ребенок может быть подвержен опасности при чрезвычайной ситуации на дороге. Даже находясь на руках у матери, грудничку будет трудно избежать несчастья.

Именно поэтому молодая мама оставила комментарий «Почему нельзя выбрать кресло для ребенка для 1 года», ведь в этом возрасте ребенку нужна максимальная защита.

Некоторые говорят, что такси не может предоставить весь арсенал кресел, хотя практически на всех машинах красуется наклейка с возрастным ограничением передвижения, и это 0+. Многие решили, что Яндекс Такси вводит в заблуждение своих клиентов, не отвечая на запросы заявленной категории.

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