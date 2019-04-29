В Харькове в автомобиль бросили гранату, водитель выжил

В Харькове в автомобиль бросили гранату, водитель выжил
Апрель 29 19:04 2019

Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в окно автомобиля.

В Харькове на улице Старо-Григорьевская неизвестный бросил гранату в автомобиль, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местная полиция в понедельник, 29 апреля.

автомобиль после взрыва гранаты

Фото: korrespondent.net

Отмечается, что в результате взрыва гранаты пострадал 45-летний житель Змиева, находившийся за рулем автомобиля Toyota.

“От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи”, – сказано в сообщении.

автомобиль после взрыва гранаты 1

Фото: korrespondent.net

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, бросившего гранату. Им оказался 33-летний харьковчанин.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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AMSRUS
AMSRUS

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