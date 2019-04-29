Команда «КАМАЗ-мастер»: Эдуард Николаев становится победителем ралли “Золото Кагана-2019»

В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам “Золото Кагана-2019”. 290-километровый спецучасток третьего заключительного дня соревнований определил победителей гонки. Бархан «Большой брат» стал первым песчаным испытанием сегодняшнего дня. Впрочем плотные после таяния снегов пески практически не доставили гонщикам проблем. После «Большого брата» второй большой песочницей были дюны Африка, добраться до которых предстояло по быстрым степным дорогам. Но отдельные участки трассы были проложены курсами по бугристым кочкарникам, движение по которым всегда является непростым испытанием для грузовиков, не говоря уже о спортивной технике размером поменьше.
Но все же основную дистанцию сегодняшнего спецучастка составляли быстрые и рулежные степные дороги с подбросами и промоинами. Ускорения чередовались с постоянными торможениями. Такая конфигурация трассы требовала хорошей разгонной динамики от моторов. Пилоты «КАМАЗ-мастера», чьи действия сегодня не были подчинены какой-то строгой командной тактике и у каждого из которых был полный карт-бланш на этапе, могли показать все на что они способны.
Сергей Куприянов, пилот спортивного «КАМАЗа» работающего на смеси газа и дизельного топлива, отметил, что, благодаря тяговитому двигателю, машина с легкостью справлялась с хаотичными астраханскими дюннетами, а также легко разгонялась на быстрых прямиках. Экипаж Антона Шибалова имел проблемы с топливным насосом высокого давления. К счастью поломка случилась до зоны сервиса (находилась на 175 километре спортивного маршрута). Остановка на маршруте и затем замена насоса в зоне сервиса в общей сложности привели к потере полутора часов времени. Других поломок не считая сломанных рессор на машинах Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Антона Шибалова не было.
Лучшее время на этапе показал экипаж Дмитрия Сотникова ( 3 часа 37 минут 57 секунд). Эдуард Николаев смог отыграть минуту с небольшим у лидировавшего до сегодняшнего дня в генеральной классификации Айрата Мардеева. По итогам гонки экипаж Николаева становится лучшим в грузовом зачете. Второй результат у экипажа Дмитрия Сотникова. О накале борьбы свидетельствует отставание от лидера всего в 12 секунд. Следует отметить, что в абсолютном зачете камазовцы пропустили вперед только экипаж победителя легкового зачета Владимира Васильева выступающего на спортивном Mini Cooper.
В итоге в Топ-10 результатов гонки попали четыре представителя «КАМАЗ-мастера» (Э.Николаев – 2 место, Д. Сотников – 3 место, А. Мардеев – 4 место, А. Каргинов – 7 место). Следует отметить, что первое место в категории SSV ( и девятое место в абсолютном зачете гонки) показал еще один экипаж из Набережных Челнов Игорь Чагин – Иван Безденежных, выступающий в легковом зачете на багги MAVERICK X3.
Эдуард Николаев, пилот экипажа №300
«Золото Кагана-2019» для нас по сути является отправной точкой в годовом календаре соревнований. Этот выезд важен с точки зрения отработки технических нововведений продиктованных январским «Дакаром». Прошедшие три дня показали, что три месяца после Южной Америки прошли не зря. Инженеры и механики отлично поработали. Мы довольны испытаниями. Наш экипаж кроме того радуется еще и победе, пусть даже такой, казалось бы локальной. Все экипажи нашей команды это все-таки топ-уровень дисциплины ралли-рейдов. И нам было приятно показать хороший результат».Дмитрий Сотников, пилот экипажа №302
“Все лидеры абсолюта после старта были впереди и для нас было преимуществом видеть какая борьба идет перед нами. Стартовали через 2 минуты за экипажем Эдуарда Николаева и целый день за ним ехали. Понимали, что примерно в одном режиме идем. Решили, что лучше подъехать поближе и держаться сразу за ним, но под конец догнали еще и капотник Айрата Мардеева. Здесь нам стало еще интереснее. Концовку, километров пятьдесят провели в прямой борьбе с Айратом и с Эдиком. В генеральной классификации 12 секунд не хватило, чтобы побороться за первое место”Сергей Успенский, пилот экипажа №306
“Двигались уверенно и без остановок. Я очень рад и благодарен всей команде “КАМАЗ-мастер”, каждому – от руководителя до механиков за возможность побыть ее частью и поучаствовать в испытании агрегатов. Мы готовимся к ралли “Шелковый путь”, собираем, как говорится, все железо в кучу. Надеюсь все получится”.Сергей Куприянов, пилот экипажа №305
“Ехали как обычно, настолько быстро, чтобы избежать каких-то серьезных ошибок. Мы всегда стараемся ехать именно так. Штурман, механик ни разу не «ойкнули», не кричали, значит все было нормально. Сегодня весь спецучасток ехали на газу, ничего не дымит, хорошо тянет, все отлично”.
Эдуард Николаев, пилот экипажа №300
«Золото Кагана-2019» для нас по сути является отправной точкой в годовом календаре соревнований. Этот выезд важен с точки зрения отработки технических нововведений продиктованных январским «Дакаром». Прошедшие три дня показали, что три месяца после Южной Америки прошли не зря. Инженеры и механики отлично поработали. Мы довольны испытаниями. Наш экипаж кроме того радуется еще и победе, пусть даже такой, казалось бы локальной. Все экипажи нашей команды это все-таки топ-уровень дисциплины ралли-рейдов. И нам было приятно показать хороший результат».
Дмитрий Сотников, пилот экипажа №302
“Все лидеры абсолюта после старта были впереди и для нас было преимуществом видеть какая борьба идет перед нами. Стартовали через 2 минуты за экипажем Эдуарда Николаева и целый день за ним ехали. Понимали, что примерно в одном режиме идем. Решили, что лучше подъехать поближе и держаться сразу за ним, но под конец догнали еще и капотник Айрата Мардеева. Здесь нам стало еще интереснее. Концовку, километров пятьдесят провели в прямой борьбе с Айратом и с Эдиком. В генеральной классификации 12 секунд не хватило, чтобы побороться за первое место”
Сергей Успенский, пилот экипажа №306
“Двигались уверенно и без остановок. Я очень рад и благодарен всей команде “КАМАЗ-мастер”, каждому – от руководителя до механиков за возможность побыть ее частью и поучаствовать в испытании агрегатов. Мы готовимся к ралли “Шелковый путь”, собираем, как говорится, все железо в кучу. Надеюсь все получится”.
Сергей Куприянов, пилот экипажа №305
“Ехали как обычно, настолько быстро, чтобы избежать каких-то серьезных ошибок. Мы всегда стараемся ехать именно так. Штурман, механик ни разу не «ойкнули», не кричали, значит все было нормально. Сегодня весь спецучасток ехали на газу, ничего не дымит, хорошо тянет, все отлично”.
C 2014 года www.amsrus.ru