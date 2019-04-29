Команда «КАМАЗ-мастер»: Эдуард Николаев становится победителем ралли “Золото Кагана-2019»

Экипаж Эдуарда Николаева становится лучшим в грузовом зачете по ралли-рейдам “Золото Кагана-2019”

В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам “Золото Кагана-2019”. 290-километровый спецучасток третьего заключительного дня соревнований определил победителей гонки. Бархан «Большой брат» стал первым песчаным испытанием сегодняшнего дня. Впрочем плотные после таяния снегов пески практически не доставили гонщикам проблем. После «Большого брата» второй большой песочницей были дюны Африка, добраться до которых предстояло по быстрым степным дорогам. Но отдельные участки трассы были проложены курсами по бугристым кочкарникам, движение по которым всегда является непростым испытанием для грузовиков, не говоря уже о спортивной технике размером поменьше.

Но все же основную дистанцию сегодняшнего спецучастка составляли быстрые и рулежные степные дороги с подбросами и промоинами. Ускорения чередовались с постоянными торможениями. Такая конфигурация трассы требовала хорошей разгонной динамики от моторов. Пилоты «КАМАЗ-мастера», чьи действия сегодня не были подчинены какой-то строгой командной тактике и у каждого из которых был полный карт-бланш на этапе, могли показать все на что они способны.

Сергей Куприянов, пилот спортивного «КАМАЗа» работающего на смеси газа и дизельного топлива, отметил, что, благодаря тяговитому двигателю, машина с легкостью справлялась с хаотичными астраханскими дюннетами, а также легко разгонялась на быстрых прямиках. Экипаж Антона Шибалова имел проблемы с топливным насосом высокого давления. К счастью поломка случилась до зоны сервиса (находилась на 175 километре спортивного маршрута). Остановка на маршруте и затем замена насоса в зоне сервиса в общей сложности привели к потере полутора часов времени. Других поломок не считая сломанных рессор на машинах Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Антона Шибалова не было.

Лучшее время на этапе показал экипаж Дмитрия Сотникова ( 3 часа 37 минут 57 секунд). Эдуард Николаев смог отыграть минуту с небольшим у лидировавшего до сегодняшнего дня в генеральной классификации Айрата Мардеева. По итогам гонки экипаж Николаева становится лучшим в грузовом зачете. Второй результат у экипажа Дмитрия Сотникова. О накале борьбы свидетельствует отставание от лидера всего в 12 секунд. Следует отметить, что в абсолютном зачете камазовцы пропустили вперед только экипаж победителя легкового зачета Владимира Васильева выступающего на спортивном Mini Cooper.

В итоге в Топ-10 результатов гонки попали четыре представителя «КАМАЗ-мастера» (Э.Николаев – 2 место, Д. Сотников – 3 место, А. Мардеев – 4 место, А. Каргинов – 7 место). Следует отметить, что первое место в категории SSV ( и девятое место в абсолютном зачете гонки) показал еще один экипаж из Набережных Челнов Игорь Чагин – Иван Безденежных, выступающий в легковом зачете на багги MAVERICK X3.