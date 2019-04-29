Jaguar Land Rover тестирует новый платежный сервис Smart Wallet

Компания Jaguar Land Rover тестирует новый платежный сервис, позволяющий производить оплату во время поездки, зарабатывать криптовалюту и зарабатывать баллы для поощрения

Технология Smart Wallet позволит автовладельцам зарабатывать баллы, принимая участие в создании автоматических отчетов о дорожной ситуации – например, о пробках или дорожных работах – для навигационных систем и местных властей. Затем водители могут обменять накопленные баллы на приятные бонусы, такие как чашка кофе, или использовать их для автоматической оплаты парковки, зарядки на общественных зарядных станциях для электрического транспорта и платных участков дороги. Smart Wallet избавляет водителей от необходимости искать мелочь или регистрироваться в разных приложениях для оплаты ежедневно используемых услуг.

Smart Wallet использует передовую платежную систему на базе криптовалюты. Компания Jaguar Land Rover сотрудничает с фондом IOTA, предоставляющим возможность задействовать технологии распределенного реестра для проведения платежей. В отличие от многих подобных систем, данная технология не взимает комиссию за транзакции. Со временем переводы будут осуществляться быстрее, а к 2025 году технология, согласно прогнозам, будет использоваться на 75 миллиардах устройств. Водители также смогут самостоятельно пополнять баланс Smart Wallet с помощью традиционных способов оплаты.

Передовая коммуникативная технология проходит испытания на базе нового программного обеспечения Jaguar Land Rover в ирландском Шанноне, где ряд автомобилей, включая Jaguar F-PACE и Range Rover Velar, уже оснащены Smart Wallet.

Исследования в этой области являются частью стратегии Jaguar Land Rover Destination Zero, нацеленной на достижение нулевых показателей выбросов в атмосферу, снижение количества дорожных происшествий и пробок. В рамках данной стратегии разрабатываются способы экономии за счет совместного использования, где автомобиль играет ключевую роль как накопитель данных в городе будущего. Например, коммуникативные сервисы Smart Wallet помогут снизить загруженность дорог, так как будут делиться информацией об изменениях дорожной ситуации и предлагать альтернативные маршруты для водителей, что также позволит сократить и уровень выбросов от стоящих в пробках автомобилей.

Рассел Викерс (Russel Vickers), директор Jaguar Land Rover по разработке программного обеспечения: «Коммуникативные автомобильные технологии, которые мы разрабатываем, смогут по-настоящему превратить ваш автомобиль Jaguar или Land Rover в третий дом – после квартиры и офиса. В будущем беспилотный автомобиль сможет самостоятельно добираться до зарядных станций, пополнять уровень заряда батареи и оплачивать услуги, а его владелец зарабатывать различные бонусы». Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Наш центр разработки программного обеспечения в Шанноне расширяет возможности использования криптовалюты, чтобы упростить жизнь людей, позволяя водителям безопасно делиться друг с другом информацией и осуществлять платежи непосредственно из автомобиля. Тесно сотрудничая с инженерами из Великобритании, наша команда в Шанноне тестирует технологии, которые помогут людям максимально эффективно распоряжаться временем, которое они проводят в своих автомобилях. Jaguar Land Rover продолжает разрабатывать технологии автономной, коммуникативной, электрической и совместно используемой мобильности, чтобы обеспечить каждого безопасным, экологичным и интеллектуальным транспортом».

Эксперты инновационного научно-исследовательского центра в Шанноне уже разрабатывают новые технологии для будущих электрических и беспилотных автомобилей Jaguar и Land Rover. При поддержке ирландского агентства IDA команда центра также работает над новым поколением архитектуры для электрического транспорта и исследует передовые функции помощи водителю для будущих моделей.