“Золото Кагана-2019”: Астрахань испытывает на прочность

Песчаные барханы и бугристая глинистая поверхность испытывают на прочность машины КАМАЗов российских экипажей

266-километровый спецучасток второго этапа ралли «Золото Кагана» был проложен вдоль левого берега Волги. Для того, чтобы попасть на старт СУ участники гонки преодолели около 90 километров лиазона вверх по карте по направлению к Волгограду. Местные ландшафты всегда считались в среде ралли-рейдовцев чрезвычайно тяжелыми, разрушающими машины и даже опасными для здоровья спортсменов.

Бугристая песчано-глинистая поверхность, поросшая зеленью, простирающаяся от горизонта до горизонта и редкие дороги, наезженные газовиками и местными скотоводами – вот что представлял из себя сегодняшний спецучасток. Примерно за 70 километров до финиша участники попали в зону барханов, некоторым из которых организаторы дали забавные названия. Например, Лелик и Болик. Эти два обширных песчаных эрга с мультяшными названиями никаких проблем камазовским экипажам не доставили. Можно сказать, что участники гонки даже радовались возможности попасть на “раздутые” весенними ветрами мягкие пески, ведь все остальное время на участке им большей частью приходилось терпеть жесточайшую тряску, не щадящую ни людей, ни машины.

На машине Сергея Куприянова на 80-м километре вышла из строя коробка переменных передач. Когда стало понятно, что своим ходом экипажу не удастся добраться до бивуака, буксировать его был отправлен автомобиль технического сопровождения. По итогам дня судейство гонки назначило экипажу временной штраф.

Экипаж Андрея Каргинова на 60-м километре менял лопнувший шланг высокого давления гидроусилителя руля. Ближе к финишу у него начались проблемы с переключением передач. На бивуаке механикам предстоит разобраться с этой проблемой.

В начале этапа удалось посоперничать друг с другом экипажам Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. Но после зоны сервиса, во второй части, когда началось сильное бездорожье в полной мере смог использовать преимущества капотного автомобиля экипаж Айрата Мардеева. Как выразился Эдуард Николаев, имеющий большой опыт выступления на этой машине – жесткие убойные трассы – это как раз стихия капотника.