“Золото Кагана-2019”: Астрахань испытывает на прочность

266-километровый спецучасток второго этапа ралли «Золото Кагана» был проложен вдоль левого берега Волги. Для того, чтобы попасть на старт СУ участники гонки преодолели около 90 километров лиазона вверх по карте по направлению к Волгограду. Местные ландшафты всегда считались в среде ралли-рейдовцев чрезвычайно тяжелыми, разрушающими машины и даже опасными для здоровья спортсменов.
Бугристая песчано-глинистая поверхность, поросшая зеленью, простирающаяся от горизонта до горизонта и редкие дороги, наезженные газовиками и местными скотоводами – вот что представлял из себя сегодняшний спецучасток. Примерно за 70 километров до финиша участники попали в зону барханов, некоторым из которых организаторы дали забавные названия. Например, Лелик и Болик. Эти два обширных песчаных эрга с мультяшными названиями никаких проблем камазовским экипажам не доставили. Можно сказать, что участники гонки даже радовались возможности попасть на “раздутые” весенними ветрами мягкие пески, ведь все остальное время на участке им большей частью приходилось терпеть жесточайшую тряску, не щадящую ни людей, ни машины.
На машине Сергея Куприянова на 80-м километре вышла из строя коробка переменных передач. Когда стало понятно, что своим ходом экипажу не удастся добраться до бивуака, буксировать его был отправлен автомобиль технического сопровождения. По итогам дня судейство гонки назначило экипажу временной штраф.
Экипаж Андрея Каргинова на 60-м километре менял лопнувший шланг высокого давления гидроусилителя руля. Ближе к финишу у него начались проблемы с переключением передач. На бивуаке механикам предстоит разобраться с этой проблемой.
В начале этапа удалось посоперничать друг с другом экипажам Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. Но после зоны сервиса, во второй части, когда началось сильное бездорожье в полной мере смог использовать преимущества капотного автомобиля экипаж Айрата Мардеева. Как выразился Эдуард Николаев, имеющий большой опыт выступления на этой машине – жесткие убойные трассы – это как раз стихия капотника.
Андрей Каргинов, пилот экипажа №301: «Трасса сложная и жесткая, запомнился участок километров в 60, который представлял из себя сплошные бугры, наш “КАМАЗ” наверно со стороны был похож на футбольный мяч, что, конечно, не проходит бесследно для техники и людей».Антон Шибалов, пилот экипажа №303: «После Дакара на машинах по большей части остаются всё те же узлы и агрегаты, что использовались в Южной Америке. И мы продолжая их нагружать проверяем их ресурс. Ведется работа по подвеске. Пробуем модификации в двигателе, принимаются решения по его конфигурации для следующего Дакара. Выявляются слабые моменты в конструкции автомобиля».Дмитрий Свистунов, штурман экипажа №304: «Я впервые участвую в соревнованиях на автомобиле капотной компоновки. Хочу отметить, что такая конструкция спортивного грузовика, наверное, особенно хороша именно для таких амплитудных и жестких трасс, какой безусловно является астраханская трасса. Подвеска этой машины гораздо быстрее гасит колебания после подскоков. Ощущение, что она вцепилась колесами в дорогу».Дмитрий Сотников, пилот экипажа №302: «Наш экипаж, по итогам вчерашнего пролога и согласно решению руководства команды, ушел на спецучасток первым. Казалось бы, выгодно стартовать первыми и не глотать пыль за впереди идущими машинами. Но через 50 км после старта у нас внезапно отключился организаторский GPS. Нас догнал ехавший следом экипаж Владимира Васильев. Он поехал перед нами и был хорошим ориентиром. На бугристых участках мы его быстро догоняли, но нам было выгоднее ехать за ним».Эдуард Николаев, пилот экипажа №300: «На сегодняшнем спецучастке мы уже не раз были во время предыдущих гонок. Есть некоторые коррективы от организаторов, но в целом мы помним, что это один из сложнейших спецучастков Астраханской области. Проехать его от старта до финиша в суперскоростном темпе очень непросто. Пилот и экипаж начинают физически уставать. Сегодня проблема усугубилась тем, что после проезда зоны сервиса во второй секции СУ я вдруг почувствовал при торможении сильные удары, вплоть до выбивания руля, даже получил ушиб кисти. Остановились, увидели, что поврежден рулевой механизм – от тряски срезало болт и вырвало демпфер. Без него держать максимальный темп было, к сожалению, невозможно».Александр Куприянов, штурман экипажа №305: «Пока не начались проблемы с коробкой передач мы довольно быстро ехали первые 80 километров. Обошли 2 багги, «Газель», шли хорошо, темп хороший. Классическая астраханская трасса. Проблем с навигацией тоже не случилось. Понравились активно болевшие фермеры».Сергей Успенский, пилот экипажа №306:“Я еду в своем темпе, который значительно ниже темпа экипажей команды “КАМАЗ-мастер”. У меня нет задачи выигрывать на этой гонке. Главная задача познакомиться с этой замечательной машиной и это знакомство запомнится на всю жизнь. Я очень комфортно себя чувствую в этом автомобиле с точки зрения управления им. Абсолютно эргономично все устроено: удобно сидеть, переключать передачи и вообще много важных вещей предусмотрено, которые влияют на управление автомобилем и их легко и доступно изменять на ходу”.
Андрей Каргинов, пилот экипажа №301: «Трасса сложная и жесткая, запомнился участок километров в 60, который представлял из себя сплошные бугры, наш “КАМАЗ” наверно со стороны был похож на футбольный мяч, что, конечно, не проходит бесследно для техники и людей».
Антон Шибалов, пилот экипажа №303: «После Дакара на машинах по большей части остаются всё те же узлы и агрегаты, что использовались в Южной Америке. И мы продолжая их нагружать проверяем их ресурс. Ведется работа по подвеске. Пробуем модификации в двигателе, принимаются решения по его конфигурации для следующего Дакара. Выявляются слабые моменты в конструкции автомобиля».
Дмитрий Свистунов, штурман экипажа №304: «Я впервые участвую в соревнованиях на автомобиле капотной компоновки. Хочу отметить, что такая конструкция спортивного грузовика, наверное, особенно хороша именно для таких амплитудных и жестких трасс, какой безусловно является астраханская трасса. Подвеска этой машины гораздо быстрее гасит колебания после подскоков. Ощущение, что она вцепилась колесами в дорогу».
Дмитрий Сотников, пилот экипажа №302: «Наш экипаж, по итогам вчерашнего пролога и согласно решению руководства команды, ушел на спецучасток первым. Казалось бы, выгодно стартовать первыми и не глотать пыль за впереди идущими машинами. Но через 50 км после старта у нас внезапно отключился организаторский GPS. Нас догнал ехавший следом экипаж Владимира Васильев. Он поехал перед нами и был хорошим ориентиром. На бугристых участках мы его быстро догоняли, но нам было выгоднее ехать за ним».
Эдуард Николаев, пилот экипажа №300: «На сегодняшнем спецучастке мы уже не раз были во время предыдущих гонок. Есть некоторые коррективы от организаторов, но в целом мы помним, что это один из сложнейших спецучастков Астраханской области. Проехать его от старта до финиша в суперскоростном темпе очень непросто. Пилот и экипаж начинают физически уставать. Сегодня проблема усугубилась тем, что после проезда зоны сервиса во второй секции СУ я вдруг почувствовал при торможении сильные удары, вплоть до выбивания руля, даже получил ушиб кисти. Остановились, увидели, что поврежден рулевой механизм – от тряски срезало болт и вырвало демпфер. Без него держать максимальный темп было, к сожалению, невозможно».
Александр Куприянов, штурман экипажа №305: «Пока не начались проблемы с коробкой передач мы довольно быстро ехали первые 80 километров. Обошли 2 багги, «Газель», шли хорошо, темп хороший. Классическая астраханская трасса. Проблем с навигацией тоже не случилось. Понравились активно болевшие фермеры».
Сергей Успенский, пилот экипажа №306:“Я еду в своем темпе, который значительно ниже темпа экипажей команды “КАМАЗ-мастер”. У меня нет задачи выигрывать на этой гонке. Главная задача познакомиться с этой замечательной машиной и это знакомство запомнится на всю жизнь. Я очень комфортно себя чувствую в этом автомобиле с точки зрения управления им. Абсолютно эргономично все устроено: удобно сидеть, переключать передачи и вообще много важных вещей предусмотрено, которые влияют на управление автомобилем и их легко и доступно изменять на ходу”.
C 2014 года www.amsrus.ru