Операционная прибыль Volvo Cars в 2019 году составила 2 919 млрд шведских крон

Операционная прибыль Volvo Cars в 2019 году составила 2 919 млрд шведских крон
Апрель 26 10:01 2019

Выручка компании Volvo Cars значительно выросла в 1 квартале 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

«Рост продаж в первом квартале года подтверждает, что наш модельный ряд интересен для потребителей. Мы наблюдаем рост показателей на всех трёх регионах присутствия компании, а прибыль растёт быстрее объёмов продаж. По сравнению с прошлым годом, на результатах прибыли сказались более высокие пошлины и обострение ценовой политики конкурентов на некоторых рынках», — заявил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars.

Ключевые показатели:

  • Розничные продажи автомобилей выросли на 9,4%. Всего было продано 161 320 единиц.
  • Выручка компании составила 62 910 млрд крон, что на 10,7% больше, чем в первом квартале 2018 года.
  • Операционная прибыль — 2 919 млн крон — на 19,3% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.
  • Доход компании достиг отметки 2 005 млн крон, сократившись на 21,6% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
  • Средний показатель рентабельности по операционной прибыли составил 4,6% против 6,4% за аналогичный период предыдущего года.

Прогнозы на 2019 год:

  • Volvo Cars ожидает дальнейшего роста продаж и выручки.
  • Volvo Cars прогнозирует сохранение давления рыночной конъюнктуры на показатели прибыли.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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