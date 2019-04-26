Операционная прибыль Volvo Cars в 2019 году составила 2 919 млрд шведских крон

«Рост продаж в первом квартале года подтверждает, что наш модельный ряд интересен для потребителей. Мы наблюдаем рост показателей на всех трёх регионах присутствия компании, а прибыль растёт быстрее объёмов продаж. По сравнению с прошлым годом, на результатах прибыли сказались более высокие пошлины и обострение ценовой политики конкурентов на некоторых рынках», — заявил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars.