АвтоВАЗ рассказал о достоинствах двигателя Renault-Nissan H4Mk под капотом XRAY Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства кроссовера XRAY Cross с вариатором Jatco JF015E.

Тогда пресс-служба марки рассказала обо всех плюсах трансмиссии, теперь же она разослала в дилерские центры презентацию, которая расхваливает все плюсы двигателя. Фотографии презентации опубликованы на rg.ru.

Итак, начнем с характеристик. Рабочий объем H4Mk составляет 1,6 литра, блок двигателя изготовлен из алюминия, в него вмонтированы чугунные цельнолитые гильзы. Применяется литой алюминиевый масляный картер, стальной коленвал, цепной привод 16-клапанного ГРМ, клапаны приводятся в движение металлическими толкателями. Также присутствует механизм регулировки фаз. Мощность мотора составляет 114 л.с. при 5500 об/мин, максимальная скорость составляет 162 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 12,8 секунды.

Что касается преимуществ этого двигателя, то заявлена высокая жесткость конструкции, виброакустический комфорт, малый вес, низкий расход топлива, оптимальная мощность, достаточный крутящий момент.

О дате старта продаж Lada XRAY Cross с вариатором объявят позже, как и информацию о ценах. До недавних пор XRAY Cross оснащали только 1,8-литровым мотором (122 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

На данный момент основная автоматизированная трансмиссия в гамме Lada — однодисковый «робот» собственной разработки. Его часто критикуют за дерганую работу, а также медлительность, что негативным образом сказывается на безопасности при обгонах. На Гранты также предлагается 4-ступенчатый гидротрансформаторный «автомат» Jatco.

Постепенно связка мотора Renault-Nissan и вариатора Jatco должна появиться и на других моделях Lada — обычном XRAY и семействе Vesta.

Также сообщается, что на XRAY Cross AT с «автоматом» появится обновленная мультимедийная система, поддерживающая протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

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