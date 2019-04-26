MSA представило внедорожник на базе Hummer H1 мощностью 510 л.с.

Шестой экземпляр рестомода, построенный на основе внедорожника Hummer H1 пополнил серию Launch Edition

Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин. На сегодняшний день готов шестой экземпляр рестомода, построенный на основе внедорожника Hummer H1.

Переделанный внедорожник получил от специалистов MSA пневматическую подвеску, которая может автоматически поддерживать высоту дорожного просвета. А кузов авто обзавёлся сразу тремя оттенками чёрного цвета. Салон внедорожника выполнен с использованием тёмной кожи, при этом прострочка сделана благодаря лазеру.

Все свои рестомоды, а их уже шесть, MSA комплектует 6,6-литровым «накрученным» дизельным мотором Duramax, мощность которого достигает 510 «лошадок» при максимальном крутящем моменте 1356 Нм. В паре с мотором работает 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Доработанный внедорожник способен разогнаться до скорости 96 км/час за 6,8 секунды. При этом электроника даёт «отбой» на отметке 169 км/час.

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