Компания Ключавто опубликовала итоги работы 2018 года

В 2018 году отмечена динамика роста по ключевым бизнес-показателям компании Ключавто

Крупнейший автохолдинг Юга России реализовал 68 тысяч автомобилей и увеличил выручку на 32,2%.

Компания КЛЮЧАВТО по итогам 2018 года продемонстрировала динамику роста по ключевым бизнес-показателям. Среди них: годовой объем выручки и уровень продаж новых автомобилей, объем продаж автомобилей с пробегом, доля рынка автохолдинга в регионах.

Так, общий объем реализованных компанией КЛЮЧАВТО автомобилей в прошлом году составил 67 908 шт., что на 30,5% больше, чем в 2017 году.

Отметим, что направление продаж новых автомобилей (с учетом LCV) по итогам отчетного периода выросло сразу на 26,2%, достигнув 47 966 шт. В массовом сегменте динамика составила 32% (реализовано более 41,4 тыс. автомобилей), премиум-сегмент продемонстрировал рост на 12% (продано больше 6,5 тыс.).

Корпоративный сегмент по итогам отчетного периода прибавил сразу 41,6%. Количество реализуемых автомобилей достигло 12 076 шт., что составляет четверть от общего объема продаж новых автомобилей в компании. Направление продаж автомобилей с пробегом КЛЮЧАВТО-Select увеличило объем продаж за 2018 год до 19 942 шт. (+42%). Годовая выручка автохолдинга КЛЮЧАВТО продемонстрировала рост больше, чем на треть. Ключевой финансовый показатель по итогам прошлого года составил 93,93 млрд.руб. (+32,2%).