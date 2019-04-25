Ford разработал продуктовую тележку для супермаркетов

При разработке тележки инженеры вдохновлялись разработкой, помогающей водителям избежать аварий на дороге, – Pre-Collision Assist.

Доступная на многих моделях Ford технология помощи водителю Pre-Collision Assist работает с помощью камеры на лобовом стекле и радара на бампере автомобиля. Технология распознает транспортные средства, пешеходов и велосипедистов на дороге. Система совершает автоматическое торможение, если водитель не реагирует на предупреждающие сигналы оповещения.

Тележка с автоматическими тормозами позволяет достичь такого же результата с помощью датчика: он сканирует пространство впереди, идентифицируя людей и предметы, и, в случае потенциальной опасности, автоматически применяет тормоза.

«Родителей часто приводит в ужас перспектива похода в супермаркет с детьми, поскольку взрослые хотят быстро сделать дела, а малыши хотят играть, – говорит эксперт по воспитанию детей Танита Кэри, автор книги «О чем думает мой ребенок? Практическая детская психология для современных родителей» (What’s My Child Thinking? Practical Child Psychology for Modern Parents). – Детям нравится копировать взрослых и экспериментировать с новыми действиями, которые они берут под свой контроль. Когда они толкают тележку, им кажется, что они за рулем автомобиля, а длинные и широкие проходы в супермаркетах становятся гоночной трассой».

На сегодняшний день тележка с системой автоматического торможения – это прототип, разработанный в рамках проекта Ford Interventions. Цель проекта – показать, как автомобильные технологии могут помочь в решении ежедневных проблем, с которыми сталкивается каждый из нас.