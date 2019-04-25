Ford разработал продуктовую тележку для супермаркетов

Доступная на многих моделях Ford технология помощи водителю Pre-Collision Assist работает с помощью камеры на лобовом стекле и радара на бампере автомобиля. Технология распознает транспортные средства, пешеходов и велосипедистов на дороге. Система совершает автоматическое торможение, если водитель не реагирует на предупреждающие сигналы оповещения.
Тележка с автоматическими тормозами позволяет достичь такого же результата с помощью датчика: он сканирует пространство впереди, идентифицируя людей и предметы, и, в случае потенциальной опасности, автоматически применяет тормоза.
«Родителей часто приводит в ужас перспектива похода в супермаркет с детьми, поскольку взрослые хотят быстро сделать дела, а малыши хотят играть, – говорит эксперт по воспитанию детей Танита Кэри, автор книги «О чем думает мой ребенок? Практическая детская психология для современных родителей» (What’s My Child Thinking? Practical Child Psychology for Modern Parents). – Детям нравится копировать взрослых и экспериментировать с новыми действиями, которые они берут под свой контроль. Когда они толкают тележку, им кажется, что они за рулем автомобиля, а длинные и широкие проходы в супермаркетах становятся гоночной трассой».
На сегодняшний день тележка с системой автоматического торможения – это прототип, разработанный в рамках проекта Ford Interventions. Цель проекта – показать, как автомобильные технологии могут помочь в решении ежедневных проблем, с которыми сталкивается каждый из нас.
«Технология Pre-Collision Assist помогает владельцам автомобилей Ford избежать аварий или смягчить последствия столкновения. Мы считаем, что, демонстрируя работу системы на такой простой вещи, как продуктовая тележка, мы можем подчеркнуть, насколько полезной технология может быть для каждого водителя», — говорит Энтони Айрсон (Anthony Ireson), директор по маркетинговым коммуникациям Ford of Europe.
C 2014 года www.amsrus.ru