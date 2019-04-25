Chevrolet NIVA на Международной промышленной выставке в Ташкенте

Chevrolet NIVA на Международной промышленной выставке в Ташкенте
Апрель 25 09:04 2019

На Международной промышленной выставке «EXPO RUSSIA-UZBEKISTAN 2019»  представят две Chevrolet NIVA в комплектациях GLC и LEM

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» совместно со своим партнером и официальным дистрибьютером внедорожников Chevrolet NIVA в Узбекистане — ООО «AVTOBAN GROUP» — принимает участие в Международной промышленной выставке «EXPO RUSSIA-UZBEKISTAN 2019» в г. Ташкент.

В рамках выставки компании и предприятия из России и Узбекистана представляют свою продукцию и проводят встречи и переговоры с целью развития сотрудничества и укрепления торгово-экономических связей между двумя государствами.

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» работает на рынке Узбекистана с 2004 года. Автомобиль Chevrolet NIVA хорошо знаком узбекским покупателям и давно зарекомендовал себя среди них как надежный и доступный внедорожник, прекрасно адаптированный к местным условиям. На выставке будут представлены две Chevrolet NIVA в комплектациях GLC и LEM с новой мультимедийной системой, которая предлагает автовладельцам широкий набор функций и обеспечивает максимальный комфорт и мобильность во время движения.

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AMSRUS
AMSRUS

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