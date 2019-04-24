В Москве взорвался электросамокат

В жилом доме в Москве взорвался аккумулятор электрического самокат, передает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в здании на Хамовническом валу около 06:00 утра. Из-за взрыва самоката загорелись личные вещи его владельцев, площадь пожара составила пять квадратных метров.

«Был хлопок, забегали люди, из окна выплыл клуб дыма. Быстро приехало МЧС. Быстро потушили. Пожарные сказали, пострадавших нет», — говорят местные жители.

На время тушения пожара из здания эвакуировали 30 человек. По информации «Рен-тв», в стене дома после взрыва появилась трещина. Других подробностей о состоянии здания не сообщается.

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