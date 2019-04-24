Новый Музей технологий Lamborghini: MUDETEC

Музей Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе открылся в новом интерактивном облике

Музей Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе кардинально поменял свой облик и получил новое название — Музей технологий (Museo delle Tecnologie — MUDETEC). Новое интерактивное пространство музея раскрывает секреты мира Lamborghini, которые произвели революцию в автомобильной индустрии и стали основами технологий будущего.

Программа посещения музея предлагает гостям знакомство с шедеврами Lamborghini, ставшими результатом непрерывных исследований и развития технологий. Компания-новатор Automobili Lamborghni всегда смотрела в будущее, постоянно стремясь к совершенству и являясь центром автомобильной страсти.

Посетители смогут увидеть эволюцию автомобилей Lamborghini — от культовых моделей 350 GT, Miura, Countach или LM002 до концептуального Asterion, Centenario и Aventador SVJ. Гостям музея предлагается погрузиться в историю Lamborghini – увлекательный рассказ об энтузиазме, передовом инженерном искусстве, дизайне и лидерстве в применении углеволокна и композитных материалов Forged Composites. Путешествие сопровождается повествованием о развитии электроники и современных технологий, использованных при создании суперкаров Huracán и Aventador: системы активной аэродинамики ALA, управления динамикой автомобиля LDVI и нового пользовательского интерфейса HMI.

Концепция музея основана на сохранении и передаче ценностей компании Lamborghini — страсть к вождению и стремление к прогрессу. На базе музея студенты могут посетить два новых образовательных курса: «Конфигурация и эргономика автомобиля», где изучаются динамика, аэродинамика и структура суперкара, а также «Технологии углеволокна», целью которого является увеличение соотношения мощности к массе суперкаров. Данная учебная программа создана специалистами отдела, ответственного за разработку и применение высокотехнологичных облегченных композитных структур ACLSD (Advanced Composite Lightweight Structures Development).

Открытие выставки «Создавая будущее с 1963 года»

Выставка «Создавая будущее с 1963 года» посвящена перезапуску Музея MUDETEC и новаторскому духу Lamborghini. Экспозиция представляет собой виртуальное путешествие через десятилетия, а главный акцент сделан на автомобилях, совершивших революцию в истории автомобилестроения на момент своего появления. Посетители музея смогут познакомиться с экспонатами при помощи специальных инсталляций и сенсорных экранов, открывающих доступ к информации, фотографиям, оригинальным эскизам и видеофильмам.

Символами 60-х годов XX века стали: 350 GT — первый спорткар Lamborghini, Miura — самый быстрый в мире суперкар на момент своего появления и Espada — первый в мире четырехместный комфортный суперкар с двигателем V12. Countach, суперкар 70-х, произвел настоящую революцию в индустрии автомобилестроения своим прогрессивным дизайном и высокотехнологичными решениями, такими как двигатель, расположенный сзади продольно или двери-гильотины, так называемые «Lambo-двери». В 80-х компания представила LM002, первый внедорожник Lamborghini, основатель нового класса автомобилей.