Hyundai Motor представляет бренд N на российском рынке

Hyundai i30 N была представлена в рамках проведения пресс-конференции в учебном центре Hyundai Training Academy

В учебном центре Hyundai Training Academy состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску суббренда N, который занимается производством спортивных автомобилей. Также в рамках мероприятия была представлена модель Hyundai i30 N – первая модель бренда на российском рынке.

Бренд N появился в корейском Намьянге, в головном центре исследований и разработок Hyundai Motor. Ходовые качества моделей бренда оттачиваются на Нюрбургринге, одной из самых сложных, требовательных и опасных трасс мира, где располагается собственный Центр испытаний Hyundai.

На данной трассе и был представлен спортивный автомобиль Hyundai i30 N. Это мощный спорткар, в основе которого лежат самые современные технологии. Он получил свой уникальный характер и узнаваемый дизайн. В частности, автомобиль имеет «каскадную» решетку радиатора и новый фирменный штрих в дизайне Hyundai. Логотип «N» символизирует «шикану», представляющую связку последовательных виражей, в которых автомобиль проходил тщательные испытания и показывал свои способности и возможности.

«Hyundaii 30 N будет представлена в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре, – рассказал в своем выступлении управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Мы выбрали эти города, так как в них сконцентрирована целевая аудитория для этой модели, а именно развитые гоночные сообщества. Появление суббренда N на российском рынке – новая страница истории Hyundai Motor в нашей стране».

Главной целью компании при создании i30 N стало стремление создать автомобиль, который сочетает в себе удобство, а также лучшие качества спортивного спорткара.

На российском рынке модель будет представлена в 2 комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate.

Линейка силовых агрегатов хэтчбека на российском рынке представлена надежным двигателем Theta II 2.0T-GDI, оснащенным 6-ступенчатой механической коробкой передач. Новый турбированный двигатель рабочим объемом 2 литра с системой прямого впрыска доступен с двумя вариантами мощности – 249 или 275 л.с. и с максимальным крутящим моментом 353 Нм.

При создании автомобиля i30 N в Hyundai Motor предпочли сосредоточиться на удовольствии от управления, а эмоциональное воздействие на частоту пульса водителя (те самые «ВРМ» – удары сердца в минуту) стало важнее возможности раскрутить двигатель спортивного автомобиля (RPM). Когда водитель нажимает на педаль газа и начинает переключать передачи, плавность этих переключений обеспечивает функция автоматической «перегазовки» (Rev matching). А функция кратковременного форсажа (overboost) позволяет увеличить на 8% крутящий момент и на 6-7% – динамику разгона. Общие ощущения усиливаются эмоциональным звуком выхлопной системы с двойным хромированным раструбом глушителя.

В салоне i30 N основные динамические параметры отображаются на новом приборном щитке и на 8-дюймовом «парящем» дисплее, где предусмотрены специальные режимы, к примеру – шкала продольных и поперечных нагрузок для отображения динамических нагрузок в режиме реального времени.

Высокая точность и естественные реакции в управлении автомобилем достигаются благодаря электроусилителю руля с креплением электромотора на рулевой рейке (схема R-MDPS). Приземистый кузов имеет высокие показатели жесткости, что вместе с электронно-управляемой подвеской (ECS) снижает крены и повышает скорость прохождения виражей. Водитель имеет возможность регулировки характеристик амортизаторов от ориентированных на комфортные повседневные поездки до наиболее жестких для обеспечения максимальной динамики на гоночном треке.

Аэродинамика i30 N рассчитана таким образом, чтобы уменьшить подъемные силы и обеспечивать максимальный прижим кузова к дорожному полотну, когда требуется максимальное сцепление с покрытием. Электронная блокировка дифференциала (E-LSD) улучшает сцепление и обеспечивает передачу максимального крутящего момента на ведущие колеса. Для настоящих энтузиастов пилотирования существует возможность полного отключения электронной системы стабилизации ESC, что дает абсолютную свободу действий. Спортивные сиденья эксклюзивной разработки обеспечивают водителю и переднему пассажиру максимальный комфорт, стабильность посадки и поперечную поддержку в любых режимах движения.

Hyundai i30 N – это спортивный автомобиль, который также подходит для повседневного использования. В i30 N предусмотрено пять режимов движения – экономичный Eco, обычный Normal, динамичный Sport, «горячий» N и настраиваемый N Custom, в котором водитель может создать персональный набор настроек. Характер автомобиля меняется в зависимости от выбранных опций: мощностные характеристики двигателя, настройки амортизаторов, системы стабилизации ESC, электронной блокировки дифференциала E-LSD и рулевого управления. Помимо этого, водитель при помощи еще одной специальной кнопки на руле имеет возможность регулировки работы системы перегазовки Rev matching, увеличивая обороты двигателя, необходимые для оптимального переключения с более высокой на более низкую передачу.

Максимальная рекомендованная розничная цена 2 200 000 руб. на комплектацию i30 N Sport и 2 350 000 руб. на комплектацию i30 N Ultimate.