Владельцы Toyota Land Cruiser Prado назвали внедорожник автомобилем мечты

Согласно проведенному онлайн-опросу Toyota Land Cruiser Prado это престижный, вместительный и надежный автомобиль

Большинство (60%) владельцев Toyota Land Cruiser Prado назвали свой внедорожник автомобилем мечты, как следует из совместного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международного клуба Toyota Prado Club, проведенного в феврале-марте 2019 года.

В онлайн-опросе приняли участие более 300 владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и удобства в эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца модели.

Респонденты определили, что Toyota Land Cruiser Prado можно описать словами «ликвидный», «вместительный», «надежный/безопасный», «престижный», а также «идеально мне подходит». Почти каждый пятый (18%) опрошенный заявил, что при выборе автомобиля не рассматривал другие бренды, выбор осуществлялся только в рамках модельного ряда Toyota. При этом 66% владельцев Land Cruiser Prado заявили,что готовы повторно купить себе автомобиль Toyota. Высокие показатели лояльности также демонстрируют и внутренние исследования компании ООО «Тойота Мотор». Так,

в 2018 году лояльность владельцев Land Cruiser Prado к бренду составила 70% – самый высокий показатель в классе.

Согласно опросу «Автостат», главными преимуществами Land Cruiser Prado, по сравнению с другими игроками рынка, являются надежность и безопасность (88%). Кроме того, почти каждый второй респондент отметил вместительность салона и багажника (53%), доступность обслуживания и ремонта (53%). Почти половина опрошенных (48%) указали на высокое качество сборки, а 38% считают, что модель выделяется лучшим соотношением цена-качество.

В России Toyota Land Crusier Prado представлен c 3 вариантами двигателей (бензиновый 2,7л, дизельный 2,8 л и бензиновый 4,0 л) и в 8 комплектациях, включая популярную версию Style и брутальную серию TRD. Land Cruiser Pradо Style создан на базе комплектации Элеганс, которая составляет более четверти продаж (25,2%) модели в России. Внедорожник в версии Style получил стильные накладки на передний и задний бампер, а также задние фонари в оригинальном исполнении с прозрачными корпусами.

Land Cruiser Prado Style включает востребованную среди владельцев среднеразмерных внедорожников опцию — кожаную обивку сидений и элементов интерьера, дополненную тиснением «LAND CRUISER PRADO». Согласно исследованию JATO, в России 78% владельцев внедорожников в сегменте E-SUV приобрели автомобили с кожаной обивкой сидений.

В апреле 2019 года богатая линейка Land Cruiser Prado дополнилась брутальной версией TRD, основанной на комплектации Престиж. Специальная версия оснащается новыми бамперами индивидуального дизайна, окрашенными в цвет кузова. Решетка радиатора цвета Gun Metallic перекликается с аналогичными по цвету деталями переднего бампера.

Благодаря своим легендарным качествам — проходимости, надежности, богатому оснащению и беспроблемности в эксплуатации — внедорожники Toyota ежегодно получают признание российских клиентов. Land Cruiser Prado традиционно является лидером продаж в своем сегменте, его доля на российском рынке составляет 15%. По итогам 2018 года в России продано 17 580 внедорожников Land Cruiser Prado, этот результат стал рекордным за всю историю существования модели на российском рынке.

Популярность автомобиля отразилась и на его регалиях: в 2018 году модель была признана самым надежным автомобилем по итогам голосования россиян «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА — 2018».