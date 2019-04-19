Mercedes-AMG GLC 63 S 4 MATIC+ стильное универсальное решение с «генами» гоночного автомобиля

Mercedes-AMG обновляет успешные модели автомобиля GLC 63 4MATIC+

Ещё более отточенная динамика, наилучшая сетевая интеграция, управление посредством жестов: Mercedes-AMG обновляет успешные модели автомобиля GLC 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 12,4-12,1 л/100 км; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 283-275 г/км). И внедорожник, и купе получают новый, ещё более выразительный дизайн элементов освещения, а также информационно-развлекательную систему MBUX с присущими AMG функциями и индикацией.

Новая система регулирования динамики AMG DYNAMICS и задний межколёсный дифференциал с электронной теперь для всех моделей блокировкой на серийной основе, позволят испытать в пути ещё более многогранные впечатления. Кроме того, эти внедорожники купе являются в данном конкурентном сегменте единственными обладателями битурбированного восьмицилиндрового двигателя.

Максимум удовольствия в пути гарантируют также пневмоподвеска с адаптивным регулированием амортизаторов, система полного привода с полностью регулируемым распределением крутящего момента, а также тормозная система повышенной мощности с композитными дисками. Кроме того, этот среднеразмерный спортивный внедорожник предлагает много места для пассажиров и багажа, трансформируемое пространство в салоне, богатую комплектацию системами безопасности, а также высокий уровень комфорта в продолжительных поездках.

Благодаря своему официально замеренному и нотариально заверенному результату в 7.49,369 мин Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 12,4 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 283 г/км) является самым быстрым в мире автомобилем класса SUV на Северной петле Нюрбургринга.

«Этот рекордный круг на Северной петле впечатляющим образом доказал, что в плане динамики GLC 63 является лидером своего сегмента. Наш битурбированный двигатель V8 – одна из ключевых черт, делающих наше предложение уникальным на фоне конкурентов. За счёт AMG DYNAMICS нам удалось в ещё большей степени отточить динамику автомобиля, а с помощью системы MBUX – поднять на ещё более высокий уровень его повседневную практичность и интегрированность в сеть. Таким образом, GLC 63 становится универсальным автомобильным решением на любой случай», отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Обзор новшеств

Новый дизайн фар головного освещения

Новый дизайн задних фонарей

Новые 21-дюймовые легкосплавные диски (опция)

Новые 90-миллиметровые патрубки глушителей с дизайном в виде трапеции

Новое лакокрасочное покрытие«серый графит металлик»

Информационно-развлекательная система MBUX с характерными для AMG функциями и индикаторами, дисплеем ссенсорным экраном, ускоренным голосовым управлением и управлением посредством жестов (опция)

Новое рулевое колесо AMG с сенсорными кнопками Touch Control и подрулевыми кнопками (серийно в случае S-Модели)

Новая обивка кожей цвета«серая магма/чёрный» с контрастной декоративной прострочкой жёлтого цвета

Задний межколёсный дифференциал с электронной блокировкой (серийно для всех моделей)

Новый режим движения AMG DYNAMIC SELECT «Скользко»

Система регулирования динамики AMG DYNAMICS с тремя либо четырьмя (в случае S-Модели) характеристиками маневренности

Система помощи при маневрировании с прицепом

S-Модели с «Водительским пакетом AMG»уже в базовой комплектации

Как SUV, таки купе доступны в стандартной версии и в виде S-Модели: битурбированный 4,0-литровый двигатель V8 развивает здесь мощность в 350 кВт (476 л. с.) либо 375 кВт (510 л. с.), а максимальный крутящий момент составляет 650 либо 700 Н⋅м соответственно. С разгоном с места до 100 км/ч автомобиль GLC 63 4MATIC+ справляется за 4,0 с, а у S-Моделей на это уходит всего 3,8 с. Максимальная скорость составляет в случае стандартной версии 250 км/ч (ограничивается электроникой, однако при заказе«Водительского пакета AMG»возрастает до 270 км/ч), ау S-Моделей – 280 км/ч. Впечатляющая динамика этих автомобилей достигается также, в частности, за счёт пневмоподвески AMG RIDE CONTROL+ садаптивнымрегулированиемамортизаторов, серийного теперь для всех модификаций заднего межколёсного дифференциала с электронной блокировкой, а также динамических опор двигателя, которые являются частью базовой комплектации всех S-Моделей.

Экспрессивный дизайн передней части кузова с обновлённым обликом фар головного освещения

Во внешнем дизайне внимание сразу же на себя обращает экспрессивная передняя часть кузова с расширяющейся к низу облицовкой радиатора в стиле AMG и вертикальными чёрными ламелями. Светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в новом, более плоском дизайне усиливают ощущение внушительности автомобиля за счёт выполненных в виде факела дневных ходовых огней. Широкий, выполненный в стиле«Jet-Wing» («крыло реактивного самолёта») передний бампер с большим передним спойлером (сплиттером) отражает мощь новых моделей. А за счёт отказа от мелкоячеистой решётки он делает видимой изощрённость систем охлаждения, что является типичным признаком автомобилей, используемых в автоспорте, а также ещё одним отличительным признаком данной линейки от прочих моделей GLC.

Широкие элементы облицовки колёсных арок спереди и сзади визуально подчёркивают мощь автомобиля. Облицовка порогов визуально опускает внедорожник и купе ближе к земле, вытягивая общий силуэт каждого из них. В облике мускулистой задней части кузова доминируют широкий бампер и диффузор.

Светодиодные задние фонари в новом дизайне также формируют свой неповторимый световой«отпечаток» – с эффектными«кубиками», выполненными в виде контурного освещения с подсветкой сзади. Система выпуска ОГ оканчивается двумя парами трапециевидных патрубков в глянцевом хромированном исполнении.

S-Модель визуально отличается за счёт эксклюзивных элементов дизайна. Сюда относятся: 20-дюймовые легкосплавные диски с дизайном«5 двойных спиц», облицовка порогов со вставками цвета «серебристый иридий матовый», а также задний бампер с тремя«плавниками»диффузора и нижней кромкой диффузора, украшенной молдингом цвета «серебристый иридий матовый».

Прислушивается к словам и реагирует на жесты: информационно-развлекательная система MBUX

Высокой повседневной практичности автомобиля способствует новая информационно-развлекательная система MBUX. Будь то сенсорная панель, сенсорные кнопки Touch Control на рулевом колесе, сенсорный экран, управление посредством голоса или жестов – концепция управления в автомобиле GLC 63 4 MATIC+ в равной степени поражает своим разнообразием и своей гибкостью. Все варианты управления нацелены на выполнение задач по управлению с максимальным комфортом, быстротой и адекватностью ситуации.

При заказе доступного в качестве опции интерьер-ассистента MBUX станет возможным бесконтактное управление избранными функциями, а также включение и выключение фонаря для чтения. Передовая система 3D-видеокамер облегчает водителю и переднему пассажиру пользование автомобилем, распознавая прицеп, включая в нужный момент освещение и обеспечивая быстрый доступ к избранным функциям.

Для этого она анализирует движения руки в пространстве между мультимедийным дисплеем и сенсорной панелью. На практике это означает, что как только рука пользователя приблизится к сенсорному экрану или сенсорной панели, интерьер-ассистент MBUX увеличит изображение определённых элементов управления либо специально выделит их. Это касается меню«Домашнего экрана», «Радио/Мультимедиа», маршрутной навигации, активной системы по мощи при парковке и регулировки сидений.

При этом ассистент различает действия водителя и переднего пассажира, распознавая определённые движения и положения руки. Рабочая зона интерьер-ассистента MBUX охватывает зону перед мультимедийным дисплеем вплоть до центральной консоли, включая сенсорную панель между водителем и передним пассажиром.

И, разумеется, здесь также присутствует передовая система голосового управления, активируемая произнесением фразы «Привет, Мерседес!». Система MBUX с помощью искусственного интеллекта распознаёт и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, даже если они формулируются иносказательно.

Водитель получает визуальную информацию через расположенную слева комбинацию приборов с диагональю 12,3 дюйма и находящийся справа дисплей с сенсорным экраном и диагональю 10,25 дюйма. С помощью характерных для AMG стилей отображения – «Классический», «Спортивный» и «Суперспорт» – они делают опыт взаимодействия с автомобильными функциями непосредственным.

Дополнительная информация для ещё более спортивных ощущений за рулём

Используя специальное меню AMG, водитель может получить множество дополнительных данных, которые делают ощущение от вождения ещё более спортивным: среди них, например, «Разминка» (Warm-up), «Настройки» (Setup), «Перегрузки» (G-Force) и параметры двигателя (EngineData).

Визуализация на центральном мультимедийном дисплее с сенсорным экраном делает остальные автомобильные функции ещё более наглядными, в том числе благодаря анимированному изображению вспомогательных, автомобильных и коммуникационных систем, а также регистратора данных AMG TRACK PACE. Кроме того, на предлагаемом в качестве опции проекционном дисплее (HUD) предусмотрен режим отображения AMG TRACK PACE с визуализацией трассы, поворотов, точек торможения, разнице скоростей и абсолютного времени.

Кроме того, в цифровом виде отображаются скорость движения и текущая передача трансмиссии. Режим ручного переключения передач отображает жёлтая буква «М» и характерная для Формулы-1 подсказка для переключения на верхнюю передачу по достижении максимального числа оборотов двигателя.

Интерьер: эргономичность, функциональность и качество–всё на высочайшем уровне

Интерьер здесь подчёркивает главную амбицию новых среднеразмерных спортивных внедорожников – их устремлённость к высокой динамике. В рамках базовой комплектации водитель и передний пассажир размещаются на спортивных ковшеобразных сиденьях, отделанных искусственной кожей ARTICO в сочетании с микрофиброй DINAMICA и объединяющих отличную боковую поддержку с функциональной, ориентированной на движение автомобиля эргономикой.

Приборная панель на серийной основе обтягивается искусственной кожей ARTICO чёрного цвета с контрастной декоративной прострочкой. Декоративная отделка салона алюминием усиливает ощущение высочайшего качества. Рядом с сенсорной панелью располагается переключатель AMG DYNAMIC SELECT, а также множество элементов управления, характерных для AMG, как например, кнопка переключения между тремя вариантами настройки подвески AMG RIDE CONTROL, кнопка системы ESP® с 3-ступенчатой программой контроля либо кнопка предлагаемой в качестве опции выхлопной системы AMG Performance с управляемыми заслонками в выпускном тракте.

S-Модель отличается ещё более богатой комплектацией, предусматривающей, например, рулевое колесо AMG, отделанное чёрной кожей на ппа/микрофиброй DINAMICA, герб AMG на подголовниках передних сидений в сочетании с кожаной отделкой.

Рулевое колесо AMG нового поколения теперь и в GLC на серийной основе

Особо спортивный дизайн, удобная форма с ярко выраженным контуром обода и интуитивными кнопками управления являются характерными атрибутами нового, устанавливаемого серийно, рулевого колеса AMG, отделанного микрофиброй DINAMICA. Руль внизу имеет уплощение и перфорацию в зоне захвата.

Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием делают возможным ещё более спортивный стиль вождения, позволяя переключать передачи вручную. В случае S-Модели обод рулевого колеса отделывается на серийной основе кожей на ппа/микрофиброй DINAMICA (для стандартной версии это доступно в качестве опции). На заказ рулевое колесо AMG доступно также в вариантах отделки: «кожа на ппа с декоративным элементом«рояльный лакчёрный», «микрофибра DINAMICA по всей окружности», а также«микрофибра DINAMICA сдекоративнымэлементомизглянцевогокарбона».

Посредством интегрированных сенсорных кнопок Touch Control можно интуитивно управлять функциями комбинации приборов и информационно-развлекательной системы, выполняялистающиежестыпальцамивгоризонтальномивертикальномнаправлениях. Частью базовой комплектации S-Модели являются инновационные подрулевые кнопки. Через круглый поворотный переключатель осуществляется прямое управление режимами движения AMG, которые отображаются на встроенном в данный переключатель ЖК-дисплее. С помощью двух свободно назначаемых кнопок-дисплеев можно удобно управлять другими функциями AMG непосредственно с рулевого колеса.

С помощью воздушных камер подстраиваются подконтуры тела: сиденья Performance

Предлагаемые в качестве опции сиденья AMG Performance за счёт специальной формы боковин, как в области подушки, так и спинки сиденья, обеспечивают наилучшую боковую поддержку при динамичном движении. В качестве опции боковины сидений идеально подстраиваются подконтуры тела с помощью встроенных надувных воздушных камер. За счёт своих встроенных подголовников сиденья Performance придают, кроме того, салону ещё более спортивный характер. Подогрев сидений гарантирует приятный комфорт даже при низких температурах.

AMG DYNAMICS: больше маневренности при высокой курсовой устойчивости

В зависимости от варианта двигателя здесь может быть доступно до шести режимов движения на выбор: «Скользко», «Комфорт», «Спорт», «Спорт+», «Индивидуальный» и «ГОНКА» (только у S-Модели). Эти режимы движения связаны с регулированием маневренности AMG DYNAMICS, благодаря чем у ходовые характеристики автомобиля GLC 63 4 MATIC+ можно настраивать ещё более дифференцированно, с учётом различных запросов и дорожных условий.

Под общим понятием AMG DYNAMICS объединяются функции регулирования маневренности Basic, Advanced, Pro иMaster (толькоу S-Модели), характер работы которых автоматически определяется выбранным режимом движения. Важные для движения параметры, как, например, распределение крутящего момента системой полного привода, вмешательства заднего межколёсного дифференциала с электронной блокировкой или пороги срабатывания системы ESP® совершенно новой разработки адаптируются интеллектуальным образом, в зависимости от режима движения.

Программа Basic работает в режимах движения«Скользко» и «Комфорт». В этом случае автомобиль GLC 63 4MATIC+ будет демонстрировать очень высокую устойчивость при движении с интенсивным демпфированиемрысканья.

Программа Advanced активируется в режиме движения«Спорт». GLC 63 4MATIC+ остаётся в этом случае нейтрально-сбалансированным. Меньшее демпфированиерысканья, более чуткий руль и повышенная маневренность поддерживают динамичные манёвры, например, при движении по извилистым шоссе.

Pro (сокращение отProfessional) относится к режиму движения«Спорт+». При выборе программы«Pro»водитель будет получать более интенсивную поддержку при осуществлении динамичных манёвров, маневренность и точность траектории прохождения поворотов повысятся.

Программа Master (только у S-Модели) увязана с режимом движения«ГОНКА» (RACE). Программа Master ориентирована на водителей, желающих испытать динамику и удовольствие от вождения на кольцевых трассах, закрытых для общественного движения. Master отличается в высшей степени нейтральным балансом, с необходимостью поворачивать рулевое колесо на меньший угол и с более точной и чуткой управляемостью в поворотах. Таким образом, программа Master гарантирует максимум маневренности и позволяет оптимально задействовать динамический потенциал автомобиля.

Независимо от режимов движения водитель может посредством кнопок на центральной консоли, как и прежде, напрямую выбирать ручной режим управления трансмиссией, предпочтительную настройку подвески либо характер работы системы выпуска отработавших газов.

Единственные модели с битурбированным двигателем V8

4,0-литровый восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом применяется уже во многих автомобилях AMG Performance. Характерной чертой данного двигателя является то, что оба турбокомпрессора располагаются не снаружи на рядах цилиндров, а в V-образном развале между ними. Главные преимущества такого решения – компактная конструкция двигателя и оптимальная реакция на нажатия педали акселератора. Система непосредственного впрыска бензина со струйным управлением сгоранием обеспечивает чистое и эффективное сгорание с высоким термодинамическим КПД. Быстро переключающиеся пьезоэлектрические форсунки за счёт многократного впрыска, работающего по мере потребности, делают возможным особо точное дозирование топлива.

Имеющая большую площадь система охлаждения даже при экстремальных нагрузках гарантирует эффективность работы двигателя. Тоже самое справедливо и для головки блока цилиндров, отличающейся улучшенной гидродинамикой и выполненной из специального температуростойкого сплава. Съём мощности и экономичность повышает непрерывная регулировка распределительных валов на стороне впуска и выпуска. Она обеспечивает отличную реакцию двигателя и улучшает смену заряда для каждой рабочей точки. Снижению расхода топлива способствует также масляный насос с переменным управлением.

Каждый такой агрегат собирается одним механиком – сборщиком по принципу «Один человек – один двигатель»на мануфактуре по производству двигателей в Аффальтербахе.

Для создания характерной для двигателей V8 акустики на серийной основе применяется выхлопная система с заслонкой в выпускном тракте. Положение заслонок автоматически регулируется цифровым способом и в зависимости от режима движения AMG DYNAMIC SELECT, нажатия водителя на педаль газа и частоты вращения коленчатого вала двигателя. В качестве опции предлагается выхлопная система Performance, которая позволяет регулировать акустику двигателя нажатием кнопки.

Когда«мокро»значит хорошо: коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

В случае коробки передач AMG SPEEDSHIFT MCT 9G на смену гидротрансформатору пришла муфта сцепления мокрого типа. Она уменьшает массу конструкции и улучшает реакцию на перемещения педали газа, особенно при разгоне во время движения и при изменениях нагрузки. Возможность переключения сразу на несколько передач вниз позволяет быстрее разгоняться во время движения по трассе, в то время как функция перегазовки, доступная в режимах«Спорт»и«Спорт+», делает процесс вождения ещё более эмоционально ярким. Кроме того, запрограммированное вмешательство системы зажигания делает возможным ещё более быстрое переключение передач, чем в других режимах. Во всех режимах начало движения осуществляется на первой передаче, позволяя всегда обеспечивать динамичный характер движения.

Посредством отдельного переключателя на центральной консоли можно выбрать режим ручного переключения передач«М». Характер переключения передач будет зависеть от выбранного режима движения, а менять передачи можно будет теперь с помощью подрулевых переключателей. Кроме того, трансмиссия продолжит работать на выбранной вручную передаче и не станет автоматически переключаться на следующую верхнюю, когда частота вращения коленчатого вала двигателя достигнет ограничителя.

Обеспечивая наилучшее сцепление с трассой: полный привод AMG Performance 4MATIC+

Интеллектуальная система полного привода AMG Performance 4MATIC+ сочетает в себе преимущества различных концепций привода: полностью изменяемое распределение привода между передней и задней осями обеспечивает не только оптимальный уровень тягового усилия при близкой к физическому пределу динамике. Водитель может также положиться на высокую устойчивость автомобиля при движении и на безопасность движения при любых условиях – будь то сухая дорога, мокрая или заснеженная трасса. Плавный переход от заднего привода к полному и обратно осуществляется непрерывно, поскольку интеллектуальное управление приводом работает в связке со всей системной архитектурой автомобиля.

Сцепление с электромеханическим управлением обеспечивает полностью регулируемую связь между задней осью с постоянным приводом и передней осью. Происходит непрерывный расчёт оптимального распределения крутящего момента – в зависимости от дорожной ситуации или предпочтений водителя. Плавный переход осуществляется непрерывно и по тщательно продуманной схеме. На ряду с повышением уровня тягового усилия и поперечной динамики, полный привод улучшает также продольную динамику в целях ещё более энергичного разгона.

Идеальная комбинация из динамики и комфорта: подвеска

Высокая маневренность, доступность высокого поперечного ускорения при высокой динамике и максимальное сцепление с трассой, которым и отличаются новые модели, – это в том числе и заслуга подвески AMG RIDE CONTROL+, представляющей собой многокамерную пневматическую подвеску на обеих осях в сочетании с адаптивным регулированием амортизаторов. Особенно большой вклад вносит она в устойчивость автомобиля к кренам, динамику его движения и точность рулевого управления. Кроме того, уровень кузова способен адаптироваться под различные условия дорожного движения.

На передней оси применяется четырёхрычажная подвеска со специальными поворотными кулаками, оптимизированной эластокинематикой и радиальной интеграцией тормозных механизмов. Независимые друг от друга элементы направляющей системы подвески колеса и упругие элементы подвески колеса обеспечивают более высокие значения поперечного ускорения при минимальном влиянии привода на систему рулевого управления.

Применяемая на задней оси уникальная концепция рычагов, ориентированных в разных плоскостях, впечатляет точностью направления колёс и своей более высокой жёсткостью. Характерные для AMG опоры задней подвески позволили увеличить ширину колеи, по сравнению с GLC от Mercedes-Benz, причём опорные поверхности подшипников ступицы также дальше сместились в направлении наружу. Среди других мер использование типичных для AMG кулаков задней подвески, более жёсткая настройка эластокинематики и более отрицательный развал колёс.

Интеллектуальное пневмошоу для обеспечения наилучших динамических характеристик

Трёхкамерная система пневматической подвески за счёт спортивной настройки пружин и амортизаторов, а также адаптивного регулирования силы амортизации, сочетает образцовую динамику с высоким комфортом качения. Жёсткость пневмопружин может варьироваться в широком диапазоне через подключение и отключение отдельных воздушных камер, что ощутимо повышает комфорт и улучшает ходовые качества автомобиля.

В зависимости от выбранного режима движения и актуального состояния автомобиля активизируется тот или иной из трёх вариантов настройки подвески. Так, при резкой смене нагрузки, на скоростных виражах, при быстром разгоне и энергичном торможении жёсткость пружин будет автоматически повышаться на передней и задней осях. Это эффективно противодействует«клевкам» и кренам кузова, а также стабилизирует данный спортивный внедорожники купе.

Частью базовой комплектации является здесь также система адаптивного регулирования силы амортизации. Данная полностью автоматическая система с электронным управлением производит адаптацию подвески каждого колеса к актуальным дорожным условиям. За счёт этого повышаются безопасность движения и плавность качения. Характеристика работы системы зависит от стиля вождения, особенностей дорожного покрытия и выбранной настройки подвески. Так, на основе многочисленных данных, таких как информация об ускорении или скорости движения автомобиля, постоянно происходит выбор наиболее оптимальной рабочей точки амортизатора.

Посредством переключателя на центральной консоли либо свободно назначаемых переключателей на рулевом колесе водитель может вручную переключаться между тремя различными вариантами настройки подвески«Комфорт», «Спорт»и«Спорт+», варьируя её от подчёркнуто комфортной до по-спортивному жёсткой.

На серийной основе внедорожники купе GLC 63 4MATIC+ оснащаются легкосплавными дисками размера 8,0 J x 19 (спереди) и 9,0 J x 19 (сзади), с дизайном«10 спиц», титаново-серого цвета с полировкой, а также шинами формата 235/55 R 19 (спереди) и 255/50 R 19 (сзади). В случае внедорожника или купе GLC 63 S 4MATIC+ речь идёт уже о шинах формата 265/45 R 20 (спереди) и 295/40 R 20 (сзади) на легкосплавных дисках размера 9,5 J x 20 (спереди) и 10,0 J x 20 (сзади), с дизайном«5 двойных спиц», титаново-серого цвета с полировкой. В качестве опции предлагаются и другие комбинации шин и дисков, а также кованые диски – вплоть до размера 9,5 J x 21 с шинами формата 265/40 R 21 (спереди) и 10,0 J x 21 с шинами формата 295/35 R 21 (сзади).

Чуткий и быстрый: блокируемый задний межколёсный дифференциал

Для повышения уровня тягового усилия и динамики движения все модели здесь на серийной основе комплектуются задним межколёсным дифференциалом с электронной блокировкой. Он уменьшает пробуксовку заднего колеса, находящегося на внутренней стороне поворота, без регулирующего вмешательства тормозной системы. В результате водитель благодаря большему тяговому усилию может начинать раньше разгон при выходе из поворота. При торможении с высоких скоростей автомобиль лучше сохраняет устойчивость, а блокируемый дифференциал повышает уровень тягового усилия, а значит, и улучшает сцепление колёс с трассой при старте.

Главным преимуществом электронной блокировки является ещё более чуткое и более быстрое регулирование с учётом изменяющейся дорожной ситуации: благодаря этому расширяется диапазон предельной динамики и повышается управляемость автомобиля в близи физического предела. Электронная система стабилизации ESP®с трёхступенчатой программой контроля – ESP ON («ESP Вкл.»), ESP SPORT Handling Mode («ESP СПОРТИВНАЯ управляемость») и ESP OFF («ESP Выкл.») – идеальным образом взаимосвязана с блокируемым задним межколёсным дифференциалом и оптимально настроена на обеспечение высокой динамики.

Чуткость и однозначная обратная связь: параметрическое рулевое управление AMG

Электромеханическое параметрическое рулевое управление отличается изменяемым передаточным отношением. Оно впечатляет точной, естественной обратной связью и работает в двух выбираемых пользователем режимах – «Комфорт»или«Спорт». С ростом скорости движения поддержка со стороны усилителя рулевого привода уменьшается, а при снижении скорости она начинает последовательно нарастать. Таким образом, при движении на низкой скорости потребуется сравнительно меньше усилий на ободе рулевого колеса, в то время как на повышенных скоростях будет сохраняться максимально возможный контроль над автомобилем. Кроме того, поддержка со стороны усилителя рулевого управления зависит также от имеющей в данный момент место величины поперечного ускорения, выбранного режима движения AMG DYNAMIC SELECT либо от режима регулирования амортизаторов подвески.

Чуткость и стабильность в работе: тормозная система повышенной мощности с композитными дисками

С учётом высоких показателей мощности модели с восьмицилиндровым двигателем получают на обеих осях тормозную систему с вентилируемыми и перфорированными композитными дисками большого размера в сочетании с 6-поршневыми неподвижными скобами на передней оси и однопоршневыми плавающими скобами – на задней.

В качестве опции предлагается тормозная система AMG повышенной мощности с композитно-керамическими дисками и окрашенными в бронзовый цвет 6-поршневыми неподвижными скобами на передней оси и однопоршневыми плавающими скобами – на задней. Данное решение дополнительно уменьшает массу автомобиля и величину неподрессоренных масс. Среди других её преимуществ ещё более высокая стабильность работы и устойчивость к снижению эффективности торможения при сильных нагрузках. Кроме того, данная тормозная система выгодно отличается большим эксплуатационным ресурсом и чрезвычайно быстрой реакцией на нажатия педали тормоза, что важно для быстрых заездов на гоночной трассе.

Все варианты тормозной системы впечатляют короткими тормозными путями, чуткой реакцией на нажатия педали тормоза и солидным эксплуатационным ресурсом – даже при экстремальных нагрузках. К повышающим комфорт функциям относятся здесь противооткатная функция, функция предварительного повышения тормозного давления и функция поддержания тормозных дисков в сухом состоянии.

Кроме того, при отключённом зажигании и неподвижном автомобиле коробка передач автоматически переключится в режим парковки«Р»; электрический стояночный тормоз разблокируется автоматически при начале движения.

S-Модель–с динамическими опорами двигателя на серийной основе

Самый мощный вариант, автомобиль GLC 63 4MATIC+ S, оборудуется динамическими опорами двигателя. Такие опоры разрешают конфликт между комфортом и динамикой, гася вибрацию двигателя и коробки передач. Динамические опоры способны, адаптировать её к текущим условиям движения и текущей динамике автомобиля. Мягкие опоры повышают комфорт, лучше изолируя шумы и вибрацию. А управляемость и маневренность, напротив, выигрывают от, как правило, более жёстко настроенных опор. При динамичном стиле вождения водитель чувствует более эффективную связь с автомобилем, получая больше обратной связи, а рулевое управление реагирует ещё непосредственнее. В итоге водитель с большей точностью ощущает процесс вождения.

Отличное самочувствие в долгой поездке: пакет ENERGIZING

Предлагаемый в качестве опции пакет ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, чтобы улучшить самочувствие и повысить безопасность, обусловленную комфортабельностью транспортного средства. Программа«Свежесть»привносит новое настроение в салон автомобиля: интенсивная вентиляция генерирует оживляющий микроклимат. А программа«Витальность» заряжает новой энергией – в частности, с помощью бодрящей музыки. Пассивность заменяет активностью программа«Тренировка», которая с помощью видеоупражнений позволит использовать время стоянки для снятия мышечного напряжения. Нововведением здесь стал фитнес-тренер ENERGIZING COACH, который рекомендует программы в зависимости от ситуации.