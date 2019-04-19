Land Rover представил юбилейную версию Discovery Landmark

На протяжении 30 лет Land Rover Discovery задает стандарты проходимости и универсальности в своем сегменте.

С момента своей премьеры на Международном автосалоне во Франкфурте в 1989 году Land Rover Discovery неизменно становится выбором как больших семей, так и тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Новая версия Landmark объединяет и подчеркивает все лучшее, что есть в Discovery.

Версия Landmark разработана на базе комплектации SE. Она получила пакет Dynamic Pack, включающий такие элементы оформления экстерьера, как более решительный дизайн переднего бампера, а также решетка радиатора и воздухозаборники цвета Narvik Black. В той же цветовой гамме выполнена надпись Discovery на кузове автомобиля, а дверь багажного отделения дополняет уникальный бейдж Landmark.

Экстерьер версии Landmark также дополнен фиксированной панорамной крышей, передними противотуманными фарами и яркими задними фонарями со светодиодной окантовкой. Стекла с тонировкой и 20-дюймовые колесные диски цвета Gloss Black довершают облик внедорожника.

Салон автомобиля доступен в трех цветовых вариантах кожаной отделки Windsor с контрастной прострочкой. Версия Landmark также получила центральную консоль с отделкой Satin Brushed Aluminium и титановыми сетками. Аудиосистема Meridian 380W помогает превратить любую поездку в путешествие первого класса.

Для еще большего комфорта Discovery Landmark получил дверь багажного отделения с электроприводом открывания и закрывания.

Ник Коллинз (Nick Collins), директор модельной линейки Jaguar Land Rover:

«Land Rover Discovery устанавливает высокие стандарты проходимости на протяжении уже 30 лет. Будь то путешествие в джунгли, покорение горных склонов или просто дорога до школы – автомобиль всегда обеспечивает лучшую проходимость и универсальность семиместной модели. Версия Landmark – это наш способ отдать дань уважения этому внедорожнику».

На российском рынке Discovery Landmark будет доступен с 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с.

Широкие внедорожные возможности Discovery, демонстрируемые им в течение 30 лет, не поддаются сомнению. Внедорожник не только преодолевал джунгли Амазонки, леса Мадагаскара и снежные просторы Сибири в рамках заездов Camel Trophy, но также буксировал 110-тонный поезд по пустынной австралийской трассе и стал мобильным координационным центром для Международной Федерации Красного Креста в рамках миссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сочетание высокой проходимости с универсальностью семиместного салона, интеллектуальной технологии складывания сидений и продуманного расположения зон для хранения позволили Discovery завоевать свыше 300 международных наград и достичь показателя продаж в 1,7 миллионов экземпляров с 1989 года.

Традиционные для Discovery внедорожные возможности обеспечиваются системой All Terrain Progress Control, которая позволяет водителю задать и поддерживать постоянную скорость в трудных дорожных условиях.

Технология доступна наряду с системой Terrain Response 2, предлагающей на выбор ряд режимов для движения по любой местности. Вместе с лучшим в классе показателем преодоления водных преград в 900 мм и способностью буксировать прицеп до 3,5 тонн все это помогает Discovery раздвигать границы возможностей.

Широкая линейка аксессуаров, в которую в том числе входит пакет Pet Pack для удобного путешествия с собакой, делает Discovery одним из самых комфортных автомобилей для любых поездок.

Продажи специальной версии Land Rover Discovery Landmark на российском рынке стартуют в июле 2019 года.