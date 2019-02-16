Новая Hyundai Sonata получит иной кузов

Hyundai Sonata – кардинально новый автомобиль будет представлен в апреле в автосалоне в Нью-Йорке

Hyundai Sonata нового поколения станет четырехдверным купе. Премьера новинки состоится в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке. Старт продаж ожидается в концу года.

Hyundai Sonata восьмого поколения станет самой значимой из тринадцати новых моделей, которые Hyundai, Kia и Genesis выпустят в течение 2019 года. Судя по шпионским фото новинки, марка готовится представить кардинально новый автомобиль. По словам главы корейского дизайн-центра компании Сан-Юп Ли (SangYup Lee), новое поколение модели должно произвести тот же фурор, что Hyundai Sonata 2011 года.



Со сменой поколений седан превратится в четырехдверное купе с дизайном в стилистике концепта Le Fil Rouge (красная нить), продемонстрировавшего новый стиль всех будущих моделей марки на прошлогоднем автосалоне в Женеве. «Лицо» Sonata больше не будет узнаваемым, но при этом модель сохранит фирменную каскадную решетку радиатора и оптику.

Sonata восьмого поколения будет доступна исключительно на европейском рынке, где заменит устаревший Hyundai i40.

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