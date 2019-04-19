ГИБДД хочет по-новому оценивать сдачу экзамена на права

К 2020 году теоретическую часть экзамена в ГИБДД будут оценивать дифференцировано

О том, что ГИБДД планирует установить новую, дифференцированную оценку для теоретической части экзамена, ранее говорил начальник ГИБДД Михаил Черников. Теперь же стали известные детали нового подхода. Как рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД, предполагается, что неверные ответы будут оценивать по рискам, которые повлечет за собой принятие такого неверного решения в реальной ситуации.

Если экзаменуемый примет решение, которое на дороге могло бы привести к ДТП, экзамен будет завершен.

Напомним, что сейчас каждый билет теоретического экзамена содержит в себе 20 вопросов, разбитых на 4 тематических блока. Можно допустить не более 2 ошибок. За каждую допущенную ошибку экзаменуемый получает 5 дополнительных вопросов. Время сдачи экзамена ограничено 20 минутами.

Кроме того, ранее Черников рассказывал, что ГИБДД планирует расширить перечень экзаменационных задач; сместить содержание вопросов от знания конкретных требований нормативных правовых актов к знанию безопасных действий, а также намерена сформировать тематические группы для каждой категории транспортных средств, на право управления которой сдается теоретический экзамен.

В практической части экзамена также будут изменения. Например, вместо применяемого в настоящее время маршрута со строго определенными направлениями движения, местами разворотов и поворотов, предлагается перечень улиц и дорог, в пределах которых и будет проводиться экзамен. Таким образом, экзаменуемый не сможет заранее заучить маршрут.