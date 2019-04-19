Дебют Cadillac CT5 на автосалоне в Нью-Йорке

Мировая премьера нового американского седана класса люкс с уникальной технологией Super Cruise открывает новую главу в истории бренда.

Этот совершенно новый компактный седан открывает новую главу истории бренда за счет сочетания уникального дизайна, производительности и комфорта, поддерживаемого новейшими технологиями Cadillac, в том числе Super Cruise – первой в мире технологии помощи водителям на автострадах с ограниченным доступом.

«Первый в мире Cadillac CT5 демонстрирует уникальный опыт бренда Cadillac в создании роскошных американских седанов», – комментирует Стив Карлайл (Steve Carlisle), Президент Cadillac. – Каждая деталь автомобиля призвана вывести эмоции от вождения на новый уровень».

Абсолютно новый дизайн фастбэка и интерьер, сочетающий в себе высокие технологии и элементы с сенсорным управлением высокого разрешения, подчеркивают готовность CT5 доставить исключительное удовольствие от управления автомобилем. Модель в комплектации Luxury и Sport позволяет клиентам выбирать уникальные варианты исполнения, которые будут соответствовать их стилевым предпочтениям в отношении внешнего дизайна и отделки салона.

«Cadillac нацелен на создание самых захватывающих роскошных седанов в мире», – говорит Карлайл. – Каждый элемент CT5 ориентирован на то, чтобы доставить удовольствие от вождения, от 10-ступенчатой трансмиссии до технологии Super Cruise от Cadillac. Super Cruise для модели CT5 подячеркивает наше стремление предлагать клиентам самые инновационные технологии».

Технология Super Cruise, используемая в премьерной модели Cadillac CT5, будет также доступна в некоторых автомобилях 2020 модельного года.

Особенности модели CT5: