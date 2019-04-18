Олег Дерипаска просит помощи сразу у двух государств

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит помощи у государства в размере почти 30 млрд. рублей

Как стало известно “Ъ”, группа ГАЗ Олега Дерипаски просит помощи у государства в размере почти 30 млрд руб., угрожая дефолтом и падением производства на 40% уже во втором полугодии. В группе считают текущую господдержку недостаточной в условиях санкций с учетом большой зависимости от иностранных комплектующих. На рынке говорят, что правительство скептически относится к этим просьбам, а сам Олег Дерипаска в интервью иностранным СМИ активно подчеркивает риски национализации группы. По его версии, государство, от которого бизнесмен при этом, как выяснилось, требует денег, следит за ситуацией, «как ястреб».

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора группы ГАЗ Вадима Сорокина вице-премьеру Дмитрию Козаку от 29 марта с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Без этих средств концерн, находящийся под санкциями США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий. В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд руб., до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб., таким образом, ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль.

Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн руб. в месяц банковских процентов).

ГАЗ хочет направить средства господдержки на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций (они вынуждают группу занимать на внутреннем рынке по более высоким ставкам). Это потребует из бюджета 2,14 млрд руб. в 2019 году, еще 2,74 млрд руб. в 2020 году и 4,64 млрд руб. в 2021 году.

В аппарате Дмитрия Козака “Ъ” сообщили, что с учетом социальной значимости предприятия такие обращения «тщательно рассматриваются» и решений пока не принято. В Минфине “Ъ” говорят, что администратором субсидий, которые просит группа ГАЗ, выступает Минпромторг. Там “Ъ” не ответили.

«Грамотно эксплуатируют свое положение»

Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ, были включены 6 апреля 2018 года в SDN-список Минфина США. Его фигурантам закрыт доступ к финансовой системе США, американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с ними. Срок вступления в силу санкций в отношении ГАЗа неоднократно переносился и сейчас назначен на 6 июля. Это последний актив господина Дерипаски, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+. Из-за санкций с третьего квартала 2018 года группа ГАЗ не раскрывает отчетность.

Варианты вывода из-под санкций публично назывались только Дмитрием Козаком в октябре 2018 года — он сообщал, что обсуждается в том числе вхождение в капитал группы государства или других инвесторов, среди которых назывался Volkswagen. Но 6 марта в Volkswagen заявили, что концерн из-за санкций не ведет переговоры о покупке доли в ГАЗе. Через три недели господин Сорокин написал вице-премьеру. Но хотя правительство группе формально не отказало, 16 апреля Олег Дерипаска неожиданно вновь поднял вопрос в публичном поле, причем явно по собственной инициативе и весьма эмоционально.

Он привез представителей иностранных СМИ на ГАЗ и в разговоре с Financial Times подчеркнул, что «Кремль, как ястреб, смотрит сверху на то, как далеко эта машина уедет», добавив, что не исключает национализацию группы: Это прекрасная возможность для бюрократов получить побольше игрушек в России, где уже 70% экономики в руках государства».

Глава Минпромторга Денис Мантуров 17 апреля ответил на это, что пока вариант национализации не обсуждался. Источники “Ъ” на рынке полагают, что Олег Дерипаска пытается через яркие заявления убедить западное сообщество, что в результате санкций государство получит актив, а «простые граждане» пострадают. На предприятиях ГАЗа работают около 40 тыс. человек.

«Мы пока не видим в правительстве понимания того, насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа»,— сказала “Ъ” вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева. По ее словам, ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка: «На госуровне нет никакого поворота на локализацию компонентов для отрасли, хотя бы поддержки в снижении той гигантской кредитной нагрузки, которая требуется компании для локализации». Между тем еще на прошлой неделе министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов утверждал: «Мы не можем оставить такие предприятия и работников в беде. Будем взаимодействовать как на почве переговорной позиции, так и будем заниматься локализацией продукции».

В 2018 году концерн стал мажоритарным получателем транша по закупкам школьных автобусов и машин скорой помощи, а также получил 2 млрд руб. авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин, отмечает источник “Ъ” на рынке. Но сейчас, по его словам, в правительстве достаточно скептически относятся к ГАЗу и полагают, что они «грамотно эксплуатируют свое положение», когда санкции фактически еще не действуют. Другой источник “Ъ” говорит, что такая позиция государства связана с успехами En+ и ожиданием такого же исхода по ГАЗу, но объективных причин для оптимизма нет. Еще один собеседник “Ъ” указывает, что на закупках в 2018 году ГАЗ получил большую долю не в рамках поддержки из-за санкций: техника была выбрана исходя из бюджета (дешевле, чем Ford) и комфорта (удобнее, чем техника «Соллерс»).

Обеспечить гарантированный спрос

В письме вице-премьеру группа ГАЗ сообщает, что из-за санкций перешла на предоплату с поставщиками и была вынуждена погасить задолженность. Также произошел массовый отказ дилеров от предоплаты за автомобили. Но источники “Ъ” на рынке говорят, что последняя проблема не связана с санкциями — концерн летом 2018 года изменил политику, снизив дилерскую маржу на 5,5%, до 4%. По их словам, компанию предупреждали, что дилеры не будут фактически просто «финансировать Олега Дерипаску», и в менеджменте группы это понимали.

Кроме того, во втором полугодии 2019 года, чтобы не допустить простоя заводов в связи с прогнозируемым снижением производства на 40%, компания видит необходимость ограничить перечень выпускаемых моделей и модификаций наиболее высоко локализованными. В группе ГАЗ “Ъ” сообщили, что уровень локализации автомобилей сегодня составляет от 50% до 70% в зависимости от модели.

В группе просят господина Козака выделить из бюджета 20 млрд руб. на реализацию целевой госпрограммы закупок техники ГАЗ — машин скорой помощи, школьных автобусов, специальных автомобилей для силовых ведомств, назначив предприятия ГАЗа единственными поставщиками. Это должно стабилизировать ожидаемое падение выручки на 16 млрд руб. и производственную программу группы ГАЗ, а также дать компании возможность инвестировать часть полученной выручки (до 2,9 млрд руб.) в проекты локализации критических узлов и агрегатов и переход на альтернативные компоненты.

Рентабельность продаж специальных автомобилей выше за счет необходимости кастомизации, поясняет Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Основными конкурентами в сегменте таких машин он называет Ford и «Соллерс». При этом источник “Ъ” на рынке говорит, что рентабельность продаж незначительно отличается от средней: при закупке через единственного поставщика идет анализ реальный себестоимости, а все оборудование для машин, как правило, поставляют сторонние компании. Он полагает, что ГАЗ таким образом хочет обеспечить долю гарантированного спроса и компенсировать рыночное падение.

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