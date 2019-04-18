Jaguar I-PACE получил сразу три награды премии World Car Awards 2019

За 15-летнюю историю премии Jaguar I-PACE стал первой моделью, удостоенной сразу трех наград World Car Awards.

Полностью электрический Jaguar I-PACE стал победителем сразу в трех номинациях премии World Car Awards 2019. Электрокар не только получил главные призы в категориях «Лучший автомобиль года» и «Лучший автомобильный дизайн года» – как кроссовер Jaguar F-PACE в 2017 году – но еще был признан «Лучшим “зеленым” автомобилем года».

Эта победа, присужденная жюри в составе 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке, была одержана I-PACE всего через несколько недель после того, как электрокар был признан Европейским автомобилем года.

Доктор Ральф Шпет (Dr. Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире: «Победа Jaguar I-PACE сразу в трех номинациях престижной премии World Car Awards – это большая честь для всех нас.

Такие награды, как «Лучший автомобиль года», «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший “зеленый” автомобиль года», принесли нашему первому полностью электрическому кроссоверу высшую степень признания, которую он и заслуживает. Я бы хотел поблагодарить всю нашу команду, которая работала над созданием I-PACE за ту страсть и любовь, которая и сделала его столь выдающейся моделью».

Созданный и разработанный в Великобритании, I-PACE привлек новых клиентов для бренда Jaguar, причем для многих из них кроссовер стал первым электрокаром в их жизни. На сегодняшний момент свыше 11 000 потребителей получили свои заказы более чем в 60 странах мира. Сочетание динамики спорткара, нулевых выбросов, выдающегося качества сборки и практичности SUV делает I-PACE одним из лучших автомобилей в своем сегменте.

Совсем недавно Jaguar I-PACE был отмечен высшей оценкой рейтинга безопасности Euro NCAP. Архитектура кузова обеспечивает высокий уровень защиты водителя и пассажиров, ее также дополняют технологии, созданные для безопасности других автовладельцев и пешеходов.

С момента своей глобальной премьеры I-PACE завоевал 62 международные награды, в частности титул «Европейского автомобиля года», «Лучший автомобиль года» в Германии, Норвегии и Великобритании, «Электрокар года» по версии журнала BBC TopGear, «Экологический транспорт года» в Китае и премия ECOBEST по версии Autobest.