Состоялась премьера Maserati на Нью-Йоркском международном автосалоне

Maserati представила весь свой модельный ряд, сосредоточив внимание на Levante, который пользуется особой любовью в Нью-Йорке.

Этот роскошный полноприводный внедорожник оснащается двухтурбинными двигателями V6 и V8, которые разработаны и производятся Ferrari. Состоятся две премьеры на рынке Северной Америки: будут представлены программа персонализации ONE OF ONE и новая отделка интерьера кожей PELLETESSUTA, созданной Ermenegildo Zegna эксклюзивно для автомобилей Maserati.

Новая программа персонализации

Maserati использует итальянские ремесленные техники для создания самых изысканных покрытий в своей программе персонализации ONE OF ONE. Клиентам предлагается выбор из тысяч интерьерных и экстерьерных опций для создания автомобиля, отвечающего их индивидуальным потребностям и вкусам.

Используя любимую конкретным клиентом цветовую палитру, материал или стилистическое решение, команда дизайнеров Maserati в тесном сотрудничестве с клиентом делает автомобиль таким же уникальным, как и человек, который им управляет. Эта программа демонстрирует умение Maserati создавать персонализированные, единственные в своем роде автомобили.

В апреле на Нью-Йоркском автосалоне состоится мировая премьера, на которой знаменитости, чье имя пока не разглашается, будут вручены ключи от ранее никогда не виданного персонализированного ONE OF ONE Levante GTS. В ближайшем будущем данная программа будет доступна у североамериканских дилеров, чтобы удовлетворить взыскательные вкусы клиентов.

Внедорожник Levante

После мировой премьеры в Женеве Levante S Q4 GranSport от Zegna демонстрирует новый элегантный интерьер PELLETESSUTA в сочетании с бронзовым цветом кузова. Эта податливая плетеная кожа наппа для отделки салона была создана в результате передовых исследований компании Ermenegildo Zegna и представлена эксклюзивно в данном Maserati Levante. Этот мягкий, роскошный и легкий материал не только отличается долговечностью, но и привносит особый комфорт и красоту в интерьер Levante.

Благодаря длительному партнерству между Zegna и Maserati, двух итальянских компаний с богатой историей, Maserati является единственным на рынке автопроизводителем, который предлагает благородные интерьеры PELLETESSUTA. Эта уникальная отделка салона появится на целом ряде моделей в шоу-румах североамериканских дилеров летом 2020 года.

Все версии Levante оснащаются полным приводом и двухтурбинными двигателями V6 или V8, которые разработаны и производятся компанией Ferrari. Поднимая динамические характеристики внедорожника на новый уровень, Levante предлагает все, что ожидают от Maserati – от отзывчивости в управлении до комфорта в поездках на большие расстояния. Levante позаимствовал свое имя у ветра, который дует через Средиземное море, мгновенно набирая штормовую силу.

Модельный ряд Maserati 2019

Посетители Нью-Йоркского международного автосалона также смогут познакомиться со всем портфолио Maserati 2019 года. Модельный ряд Maserati включает в себя мощный и изысканный внедорожник Levante, спортивный седан, флагманский седан Quattroporte и легендарный GranTurismo Convertible, которые безупречно воплощают гены Maserati.