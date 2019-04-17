Новый кроссовер Hyundai дебютировал в Китае

На Шанхайском автосалоне представили новую Hyundai ix25, которая в последующем появится и на российском рынке

Предназначенный для китайского рынка Hyundai ix25 первого поколения выпускается с 2014 года. В других странах, в том числе и в России (у нас машина дебютировала в 2016 году), компактный кроссовер известен под именем Hyundai Creta.

Второй Hyundai ix25, вероятно, тоже в дальнейшем «превратится» в «Крету». Чем же отличается новый паркетник от хорошо известной на российском рынке модели?

Автомобиль стал на три сантиметра длиннее, на два сантиметра выросла колёсная база, а в целом дизайн кузова стал более округлым. Передок машины украшает хромированная решётка радиатора и фары необычной формы, в таком же стиле выполнена и задняя светотехника.

На интерьер выставочной машины можно было посмотреть только через стекло. Самый заметный элемент салона — плоская центральная консоль с большим экраном мультимедийной системы.

Никаких технических подробностей о кроссовере пока нет. Китайская пресса предполагает, что новый Hyundai ix25 будет оснащаться теми же силовыми агрегатами, что и предшественник: атмосферным мотором 1.6 (125 л. с.) или турбодвигателем 1.4 (140 л. с.)

В Китае новые паркетники, выпущенные на заводе совместного предприятия Beijing-Hyundai, начнут продавать в августе этого года. До России автомобиль доберётся не раньше, чем через два года.

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