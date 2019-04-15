Выставлена на продажу самая дешевая Ferrari в мире

Выставлена на продажу самая дешевая Ferrari в мире
Апрель 15 16:09 2019

Автомобиль Ferrari Mondial поступил в продажу на одной из торговых площадок Лос-Анджелеса.

Речь идет о машине Ferrari Mondial 1982 года выпуска. За такой автомобиль просят около 20 тысяч долларов США, что является очень приятным ценником для авто легендарного итальянского бренда.

Стоит отметить, что такая цена не признак плохого технического состояние автомобиля. Машина исправна и не требует больших вложений. Ее пробег на настоящий момент составляет 72 тысяч километров.

Решение о закрытии производства было принято из-за низких продаж автомобиля. Уточняется, что Ferrari Mondial обладает не очень хорошими разгонными характеристиками по сравнению с другими моделями итальянского бренда.

В частности, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9 секунд.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
Ferrari
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новую Lada Granta Sport придется подождать

Новую Lada Granta Sport придется подождать 0

Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр 4

Skoda Fabia – по-настоящему личный автомобиль

Skoda Fabia – по-настоящему личный автомобиль 1