В Башкирии автомобиль с газовым баллоном разорвало на куски прямо на АЗС

ЧП произошло на АГЗС №4 на улице Элеваторной. Собственник автомобиля Renault Logan находился у кассы в момент взрыва. Именно это, вероятно, спасло ему жизнь. А вот машина восстановлению подлежит вряд ли: ее в буквальном смысле разорвало на кусочки.
В результате происшествия чудом никто не пострадал.
Фото: abw.by
Источник Автобизнес.
C 2014 года www.amsrus.ru
Метан?
Опять страшилки на тему ГБО.
Почему страшилки?
Просто сухие факты.
А дальше пусть сами водители выбирают ставить эту вонючую бомбу себе в авто или нет.
Only registered users can comment.