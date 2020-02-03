В Башкирии автомобиль с газовым баллоном разорвало на куски прямо на АЗС

03 февраля 17:11 2020

Инцидент произошел в городе Мелеузе (Башкортостан) на газовой заправке. Взорвался автомобиль Renault Logan, а вернее – газовый баллон, установленный в нем

ЧП произошло на АГЗС №4 на улице Элеваторной. Собственник автомобиля Renault Logan находился у кассы в момент взрыва. Именно это, вероятно, спасло ему жизнь. А вот машина восстановлению подлежит вряд ли: ее в буквальном смысле разорвало на кусочки.

В результате происшествия чудом никто не пострадал.

В Башкирии автомобиль с газовым баллоном разорвало на куски прямо на АЗС

Фото: abw.by

В Башкирии автомобиль с газовым баллоном разорвало на куски прямо на АЗС

Фото: abw.by

Источник Автобизнес.

На тему:

  Article "tagged" as:
LoganRenaultАЗСБашкирияВзрывгазовый баллон
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Master29804
    03 февраля, 17:33 #1 Master29804

    Метан?

  2. Павел Андронов
    03 февраля, 18:09 #2 Павел Андронов

    Опять страшилки на тему ГБО.

  3. George Darchinian
    03 февраля, 18:18 #3 George Darchinian

    Почему страшилки?
    Просто сухие факты.
    А дальше пусть сами водители выбирают ставить эту вонючую бомбу себе в авто или нет.

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