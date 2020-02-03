В Башкирии автомобиль с газовым баллоном разорвало на куски прямо на АЗС

Инцидент произошел в городе Мелеузе (Башкортостан) на газовой заправке. Взорвался автомобиль Renault Logan, а вернее – газовый баллон, установленный в нем

ЧП произошло на АГЗС №4 на улице Элеваторной. Собственник автомобиля Renault Logan находился у кассы в момент взрыва. Именно это, вероятно, спасло ему жизнь. А вот машина восстановлению подлежит вряд ли: ее в буквальном смысле разорвало на кусочки.

В результате происшествия чудом никто не пострадал.

Источник Автобизнес.