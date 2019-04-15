Самодельный трактор из “Нивы”

В сети Интернет появились фотографии модифицированного внедорожника LADA 4×4.

Согласно информации под снимками, ранее этот автомобиль участвовал в гоночных соревнованиях, а сейчас выполняет функции… трактора.

В задней части внедорожника появилась рама, а в передней – отвал для земляных и строительных работ.

Под фотографиями необычного транспортного средства развернулось бурное обсуждение. Главный вопрос, который интересовал комментаторов – как владелец зарегистрировал “Ниву-трактор” и оформил ли он все внесённые изменения в соответствии с новыми законами. Ведь на бывшем ВАЗ-2121 нет даже фар, зато на крыше появилась «люстра», кроме того задние стёкла полностью закрыты, подвеска модифицирована, кузов существенно переделан, колёса заменены.

На автомобиле есть номерной знак, но остался ли он от “Нивы” или присвоен уже модифицированному ТС, не известно.

Надо заметить, что создание на базе отечественных внедорожников мини-тракторов – не такая уж редкость. В сельхозтехнику превращают “Нивы” и “УАЗы”. были даже случаи подобных переделок “Москвичей”.

Источник