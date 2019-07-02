В России возобновляются госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

Минпромторг России с 1 июля возобновляет действие госпрограмм льготных покупок автомобилей, на которые ранее из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей: 6 млрд рублей на льготное автокредитование и 4 млрд – на льготный автолизинг.

По оценкам ведомства, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях. Напомним, в текущем году на эти меры господдержки ранее уже было выделено 10,4 млрд рублей, что позволило простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей.

В рамках «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой Эра-Глонасс. Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как заявила агентству Автостат заместитель начальника управления розничных продаж ТатСоцБанк Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволяет нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит еще выгоднее.

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