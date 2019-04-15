Новая Lada Vesta с вариатором уже проходит испытания

АвтоВАЗ готовится к выпуску новой модификации Lada Vesta с “ниссановским” двигателем HR16 (1.6 л., 114 л.с.) и японским вариатором (CVT) Jatco JF015E.

Такой экземпляр уже проходит на дорогах Тольятти дорожные и доводочные испытания. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная “Лада Веста Клубом”. На снимке можно разглядеть новый дизайн рычага коробки с разметкой, как на “автомате” (P-R-N-D).

Кстати говоря, мотор Nissan и вариатор Jatco для Vesta появится на конвейере уже в декабре текущего года, а в продажу автомобиль поступит только в начале 2020 года. Но прежде аналогичную связку HR16 и Jatco JF015E получит Lada Xray, это случится в середине 2019 года.

Производство “ниссановского” двигателя локализовано на мощностях АвтоВАЗа, 1.6-литровый силовой агрегат мощностью 114 л.с. ставился на Lada Xray в период с конца 2015-го по июль 2016 года.

В январе Минпромторг РФ заявлял, что в рамках специального инвестиционного контракта (СПИКа) АвтоВАЗа предполагается организовать производства бесступенчатой коробки передач, а это значит, что вариатор будут не импортировать, а производить в России, что положительно скажется на конечной стоимости продукта.

Доплата за “бесступенчатую” коробку передач составит примерно 40 000-50 000 рублей. К слову, наценка за “роботизированную” трансмиссию (АМТ) “вазовской” разработки для автомобилей семейства Lada Vesta и Xray составляет 25 000 рублей.

Стоит отметить, что CVT несет в себе двухступенчатый “автомат” – повышающая передача позволяет уменьшить расход, а гидротрансформатор сглаживает недостатки вариатора на пересеченной местности. Вариатор обеспечивает более плавный и динамичный разгон – без рывков и провалов.

Бесступенчатая трансмиссия значительно экономичнее и тише классических гидротрасформаторных автоматических коробок передач. Ресурс японского агрегата составляет минимум 250 000 км, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч км или чаще) и бережной эксплуатации. Jatco JF015F устанавливают на “бюджетник” Renault Logan Stepway, им также оснащаются кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kaptur.

Напомним, на 2020 год запланирован фейслифтинг Lada Vesta. Ранее мы публиковали свежие изображения и данные о новой Lada Vesta FL (Facelift).

Предполагается, что Lada Vesta получит свежий внешний вид – новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней.

Появится новое более обтекаемое боковое зеркало с иным креплением, обновлённый блок управления стеклоподъёмниками с авторежимом, наконец, форсунки стеклоомывателя “переедут” с капота на “жабо” автомобиля.

В рамках фейслифта у Lada Vesta будет и абсолютно другой салон с полностью новой передней панелью, дверными картами и центральным тоннелем пола. Особенностью интерьера станет огромный “парящий” планшет мультимедийной системы, который объединен с блоком климатической установки. В нижней части центральной консоли будет предусмотрена большая ниша для смартфона (станет доступна опция беспроводной зарядки).

Изменят дизайн рычага механической коробки, а возле закрытой секции с подстаканниками, как на автомобилях классом выше, будет кнопка электронного ручника и, предположительно, шайба-селектора выбора режима движения Lada Ride Select.

Кресла и подлокотник останутся прежними, зато руль изменится по дизайну и станет меньшего диаметра, будет комбинация приборов с двумя колодцами и большим дисплеем бортового компьютера. Поменяется также форма дефлекторов, ручек открывания дверей и декоративных элементов.

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