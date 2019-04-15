KIA Motors Russia & CIS объявляет о начале производства Cerato

Седан С-класса KIA Cerato 3-го поколения будет собираться на Калининградском заводе в режиме полного цикла

KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что Калининградский завод АВТОТОР приступил к производству седана С-класса KIA Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла: сварка-окраска-сборка (CKD). KIA Cerato, собранные по полному циклу, появятся в дилерской сети во второй половине апреля.

KIA Cerato производится на предприятии «Автотор» с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1.6 (128 л. с.) и 2.0 (150 л. с.).

Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Двухлитровая машина комплектуется только 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации цены Cerato составляют от 1 134 900 до 1 444 900 рублей.

Седан Cerato 3-го поколения стал третьим продуктом KIA, сборка которого осуществляется в режиме полного цикла. Ранее на эту модель производства были переведены Sorento (ноябрь 2013 года) и Cerato Classic (ноябрь 2014 года).

С 2012 года, когда на предприятии «Автотор» началось производство KIA Cerato, в общей сложности было выпущено 68 тысяч автомобилей этой модели.