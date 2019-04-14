Праворульная Lada 4×4: она существует

В Сети появилось фото праворульной Lada 4×4 Pickup

В Сети появились фотографии Lada 4×4 Pickup в модификации с правым расположением руля. Еще одной особенностью является четырехместный салон, оборудованный более современной и эргономичной передней панелью Comfort. Автомобиль был замечен на территории тольяттинской фирмы F-DESIGN, куда его привезли для установки продукции внедорожного назначения. Очевидно, что экземпляр предназначен для экспорта в страны с левосторонним движением.

Напомним, в июне 2017 года некоторые СМИ рассказывали, что АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска праворульных автомобилей Lada, которые будут экспортироваться в азиатские и африканские страны. Вернуться к производству таких машин, ориентированных на зарубежный рынок, АвтоВАЗ могут подтолкнуть новые схемы поддержки экспорта.

Кстати говоря, АвтоВАЗ уже выпускал праворульные машины – аналоги ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107, -2108, -2109 и “Нивы”.

Напомним, длиннобазный пикап построен на шасси пятидверной Lada 4×4 (ВАЗ-2131) и выпускается дочерним предприятием АвтоВАЗа – “ВИС-Авто”. Внедорожник оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач и постоянным полным приводом.