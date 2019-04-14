Праворульная Lada 4×4: она существует

В Сети появились фотографии Lada 4×4 Pickup в модификации с правым расположением руля. Еще одной особенностью является четырехместный салон, оборудованный более современной и эргономичной передней панелью Comfort. Автомобиль был замечен на территории тольяттинской фирмы F-DESIGN, куда его привезли для установки продукции внедорожного назначения. Очевидно, что экземпляр предназначен для экспорта в страны с левосторонним движением.
Напомним, в июне 2017 года некоторые СМИ рассказывали, что АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска праворульных автомобилей Lada, которые будут экспортироваться в азиатские и африканские страны. Вернуться к производству таких машин, ориентированных на зарубежный рынок, АвтоВАЗ могут подтолкнуть новые схемы поддержки экспорта.
Кстати говоря, АвтоВАЗ уже выпускал праворульные машины – аналоги ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107, -2108, -2109 и “Нивы”.
Напомним, длиннобазный пикап построен на шасси пятидверной Lada 4×4 (ВАЗ-2131) и выпускается дочерним предприятием АвтоВАЗа – “ВИС-Авто”. Внедорожник оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с., механической 5-ступенчатой коробкой передач и постоянным полным приводом.
Тольяттинская компания “ВИС-Авто” специализируется на мелкосерийном производстве специальных автомобилей на базе Lada Granta, Largus и Lada 4×4, в их числе полурамные пикапы на агрегатах Lada 4×4 и Lada Granta.
К слову, 5 апреля легендарному “вазовскому” внедорожнику Lada 4×4 исполнилось 42 года. Автомобиль до сих пор пользуется устойчивым спросом и является одним из самых популярных SUV российского рынка кроссоверов и внедорожников: в 2018 году реализовано 32 949 экземпляров “Нивы”, что на 13,3% больше, чем в 2017-м.
Ранее мы сообщали о том, что АвтоВАЗ вновь обновит текущее поколение Lada 4×4. Инженеры выделили 17 ключевых пунктов, которые призваны сделать внедорожник более комфортным.
Стоит отметить, что преемник классической Lada 4х4, который был продемонстрирован в виде концепта Lada 4×4 Vision в 2018 году, увидит свет не раньше 2022 года. Новая “Нива” станет своего рода “вазовским” аналогом кроссовера Renault Duster.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru