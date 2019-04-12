Team Toyota Russia представила обновленный состав команды

Теперь в команду входят 15 атлетов из 13 видов спорта, среди которых 5 новых дисциплин.

Team Toyota Russia пополнилась спортсменами из смешанных единоборств, волейбола, скейтбординга, кайтбординга и сноукайтинга в дополнение к представителям автоспорта, мотоспорта, велоспорта, санного спорта, виндсерфинга, сноубординга и серфинга. Три дисциплины – серфинг, BMX-фристайл и скейтбординг – впервые в истории войдут в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио, глобальным партнером которых выступит компания Тойота.

Новые имена Team Toyota Russia:

Катя Шенгелия — двукратная чемпионка России по скейтбордингу (2017, 2018), победительница этапа Кубка мира в Роттердаме (2017), бронзовый призер этапа Кубка мира в Москве (2018), приглашённый PRO rider и участница Tampa PRO 2018 в совместном контесте с парнями — лучшими скейтерами со всего мира, первая представительница России и трижды приглашённый атлет X Games (2015, 2017, 2018), участница SLS London women’s 2018.

Александр Волков — боец UFC, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе, победитель Гран-при Bellator в тяжёлом весе, чемпион M-1 Global в тяжёлом весе, обладатель черного пояса по микс-файт Цу Син Гэн, коричневого пояса по кекусинкай и коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Дмитрий Мусэрский — олимпийский чемпион по волейболу, победитель чемпионата Европы и Кубка мира, обладатель двух золотых и одной серебряной медали Мировой лиги, чемпион Лиги наций, серебряный призер Всемирного Кубка чемпионов. В данный момент выступает на родине Toyota — в Японии.

Артем Гаращенко — четырехкратный чемпион мира по сноукайтингу, двукратный чемпион Европы по сноукайтингу, шестикратный чемпион России по сноукайтингу, двукратный победитель кубка России по кайтбордингу, 3-е место Red Bull Ragnarok 2018, 8-е место Spornado Hood Jam 2017, топ-10 Kite Park League 2017, лучший фристайл-райдер России 2017 по версии премии «Наводнение».

Никита Авдеев — чемпион России 2018, 9-е место на чемпионате Европы до 18 лет, чемпион этапа чемпионата России 2014, победитель первого юниорского чемпионата России 2011, первый русский серфер, представляющий Россию на чемпионате мира и в квалификационных соревнованиях в высшую лигу серфинга, капитан и создатель юниорской сборной России.

«Team Toyota Russia — больше чем просто спортсмены, которые ежедневно совершают то, что обычным людям кажется невозможным. Они – лидеры мнений для молодого поколения: за ними следуют, им верят, с них берут пример. Поэтому, выбирая новых членов команды, мы ориентировались как на достижения в спорте, так и на умение атлетов „говорить“ со своей аудиторией», — отметила Татьяна Халявская, директор по маркетингу Toyota.

В команде Team Toyota Russia продолжат выступать мотогонщица и покорительница «Дакара» Анастасия Нифонтова, МТВ-райдер Павел «Вишневый» Алехин, FMX-райдер Алексей Колесников, сноубордисты Денис «Бонус» Леонтьев, Игорь Ильиных и Соня Федорова, BMX-райдер Ирек Ризаев, дрифтер Никита Шиков, виндсерфер Оля Раскина, саночник Роман Репилов. Трое спортсменов – Ирек Ризаев, Никита Авдеев и Катя Шенгелия – входят в состав российской сборной для участия в грядущих Олимпийских играх.

«Team Toyota Russia — это крутейшие ребята из экстремальных и олимпийских видов спорта. Я очень рад защищать цвета такой команды и сотрудничать с брендом Toyota в России», — Павел «Вишневый» Алехин.

Атлетов Team Toyota объединяют не только достижения в спорте, но и предпочтения в автомобилях – модели Toyota идеально подходят для активного образа жизни. Задача может быть любой: загрузить Toyota RAV4 экипировкой для экстремального путешествия, закинуть велосипед в Toyota Fortuner или резину для дрифта в Toyota Hilux, поискать джиб-спот в городе на Toyota C-HR или маневрировать на новой Corolla, представляя себя на скейте.

«Я знаю, что такое быть в центре внимания на контестах. Во время трюка ты буквально кожей чувствуешь прикованные взгляды болельщиков, их поддержку и эмоции. С кроссовером Toyota C-HR я получила новый опыт и узнала, что такое быть в центре внимания и на дороге. Куда бы я ни отправилась, мой яркий и динамичный автомобиль всегда ловит взгляды окружающих», — заметила Соня Федорова.

Премьера нового состава Team Toyota Russia состоялась на саммите атлетов в Сочи в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp.