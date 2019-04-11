Иностранцы честно рассказали, что они думают о Lada

Как отзываются иностранцы о российской марке Lada?

В Боливии Lada присутствует с 2014 года. Экспорт автомобилей начинался с трехдверного внедорожника Lada 4×4, в начале 2019 года компания Bolivian Auto Motors начала продажи ещё двух моделей – Vesta и Largus. Что думают о наших автомобилях в Боливии, рассказал сайт Sputnik Mundo.

Lada 4×4, по словам главы Bolivian Auto Motors Рамиро Бая, является идеальным автомобилем для условий Боливии – страны, пересекая территорию которой высота над уровнем моря будет колебаться от 400 до 5000 метров, а температура от 0 до 43 градусов.

“Прежде, чем начать поставки Lada 4×4, мы провели тест-драйв русского внедорожника, – говорит Бая. – Нам было важно удостовериться, что машина беспрекословно работает в гористой местности. Автомобиль прошёл все испытания без проблем”.

Lada 4×4 считается в Боливии автомобилем на века, и покупателей привлекает его утилитарный дизайн, соотношение цены и качества. С этим не поспоришь: напомним, в Германии наш внедорожник тоже ценят именно за это.

У автомобилей Lada, как сообщает боливийский ресурс, есть исключительное свойство, которая сродни суперспособности – они не боятся экстремальных условий эксплуатации, именно поэтому русские машины популярны в Северной Европе, особенно в Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии. Кроме этого отмечается, что Lada привлекает покупателя доступным ценником и ремонтопригодностью.

Раньше от покупки российских автомобилей отталкивало отсутствие необходимых запчастей, и поэтому создавались фан-клубы, члены которых помогали друг другу. Теперь поставки отлажены, проблема устранена, а фан-клубы существуют для проведения встреч, организации экспедиций и так далее.

Популярность Lada в Боливии растёт: компания-импортёр Bolivian Auto Motors имеет автосалоны в городах Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус, а в среднесрочной перспективе филиалы появятся в Сукре, Тарихе и Потоси.

В России Lada тоже укрепляет свои позиции, бестселлером является Lada Vesta, которая установила абсолютный рекорд продаж.

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