5 неизвестных фактов о Mercedes-Benz Vito

5 неизвестных фактов о Mercedes-Benz Vito
Декабрь 10 20:11 2019

5,5 млн испытательных километров или более 600 поездок из Москвы во Владивосток гарантируют исключительную надежность Mercedes-Benz Vito

В целом это малотоннажный автомобиль с тремя типами привода, двумя колесными базами и тремя вариантами длины доступен в трех линиях исполнения – BASE, PRO и SELECT и с семью пакетными предложениями, агрегатируется двумя экономичными дизельными двигателями с вариантами мощности от 88 л.с. (65 кВт) до 190 л.с. (140 кВт) и двумя коробками передач – 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой автоматической.

5 неизвестных фактов о Mercedes-Benz Vito

Благодаря профессиональному подходу Mercedes-Benz и постоянному стремлению к инновациям Vito обладает множеством исключительных технических особенностей, из них о пяти вы узнаете здесь впервые:

  • Грузоподъемность: Стандартный фургон Vito способен перевезти до 1250 кг груза, а при увеличении до 3200 кг допустимой полной массы автомобиля – почти 1350 кг.
  • Стабильность в движении: Три варианта ходовой части – базовая, комфортная и спортивная – с независимой подвеской колес отличаются хорошим сцеплением с дорогой. Технически совершенная конструкция ходовой обеспечивает высокую динамику движения, эффективное гашение колебаний, а также низкий уровень шума. Так, она оснащена винтовыми пружинами, стабилизаторами и амортизаторами; передняя подвеска типа Макферсона, задняя независимая.
  • Доминирование комфорта над бездорожьем: Комфорт передвижения на Vito Tourer отнюдь не зависит от окончания накатанного дорожного покрытия. Полный привод и система управления тяговым усилием 4ETS позволяют отказаться от обычных блокировок дифференциалов и снижают массу автомобиля. Двигатель, автоматическая коробка передач и передняя ось образуют компактный модуль привода, а высота автомобиля с полным приводом остается на уровне заднеприводной версии.
  • Безопасность: Активная система помощи при парковке с камерой кругового обзора и система предупреждения о небезопасной дистанции являются уникальными для сегмента малотоннажных автомобилей. Кроме того, вместо серийно устанавливаемых галогенных фар головного освещения опционально доступна интеллектуальная система управления наружным освещением ILS (от англ. Intelligent Light System). Она включает в себя светодиодные указатели поворотов и дневные ходовые огни, а также ближний, дальний и поворотный свет. За счёт регулируемого распределения света фары адаптируются к скорости движения, движению по автомагистрали или по проселочным дорогам.
  • Компоновка: В зависимости от длины автомобиля пассажирский салон можно оборудовать двумя, а в сверхдлинном варианте тремя рядами двух- и трехместных сидений. Для установки максимального количества сидений (девяти) выберите три ряда сидений в пассажирском салоне (в компоновке 2-2-3) или двухместное сиденье передних пассажиров и два 3-местных сиденья сзади.

5 неизвестных фактов о Mercedes-Benz Vito

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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