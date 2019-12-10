5 неизвестных фактов о Mercedes-Benz Vito

5,5 млн испытательных километров или более 600 поездок из Москвы во Владивосток гарантируют исключительную надежность Mercedes-Benz Vito

В целом это малотоннажный автомобиль с тремя типами привода, двумя колесными базами и тремя вариантами длины доступен в трех линиях исполнения – BASE, PRO и SELECT и с семью пакетными предложениями, агрегатируется двумя экономичными дизельными двигателями с вариантами мощности от 88 л.с. (65 кВт) до 190 л.с. (140 кВт) и двумя коробками передач – 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой автоматической.

Благодаря профессиональному подходу Mercedes-Benz и постоянному стремлению к инновациям Vito обладает множеством исключительных технических особенностей, из них о пяти вы узнаете здесь впервые: