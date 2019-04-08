Попавший в ДТП грузовик засыпал проезжую часть МКАД карамелью

ДТП на 21-м км МКАД привело к тому, что проезжая часть оказалась засыпана карамелью из груза одного из попавших в аварию грузовиков. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило РЕН ТВ.
По предварительной информации, ДТП спровоцировал «КамАЗ», который врезался в заднюю часть другого грузового автомобиля. В общей сложности столкнулись пять автомобилей.
Один из водителей был госпитализирован. Ведется расследование происшествия.
4 апреля сообщалось, что в Московской области при столкновении микроавтобуса и фуры погибли шесть человек. При этом водитель минивэна Mercedes Vito не имел прав на перевозку пассажиров.
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