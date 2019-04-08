Infiniti показала России два процента

Infiniti реализовала за 2018 финансовый год 4758 автомобилей на рынке России.

Тем самым сохранив уровень продаж прошлого 2017 финансового года и увеличив их на 2%. С апреля 2018 года по март 2019 года было реализовано на 91 автомобиль больше, чем за аналогичный период в 2017 финансовом году.

В марте 2019 года было реализовано 599 автомобилей, что на 19% больше автомобилей, чем в марте 2018 года.

Самыми популярными моделями в модельной линейке INFINITI в 2018 финансовом году стали: новый кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия – 1378; семейный кроссовер QX60 – 1237; внедорожник QX80 – 1155 автомобилей.

В 2018 финансовом году на 47% (471 автомобиль) возросли продажи городского кроссовера QX50, пользующегося популярностью среди покупателей благодаря стильному дизайну и новейшим технологиям.