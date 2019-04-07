На севере Москвы сгорела подземная парковка Фото: Molnet

Пожар на севере Москвы. Подземная парковка горит в жилом доме на Ленинградском шоссе. На место прибыли 50 спасателей и порядка 20 единиц техники.

Площадь пожара на парковке в многоэтажном жилом доме на севере Москвы составляет 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Возгорание подземной парковки жилого дома №29 на Ленинградском шоссе произошло утром в воскресенье. В 29-м доме по Ленинградскому шоссе горели восемь боксов, уточняет “Интерфакс”, борьбу огнем ведут 50 человек и 19 единиц техники.

Из-за пожара пришлось эвакуировать более 400 человек. Угроза обрушения отсутствует. Один человек пострадал и был госпитализирован в Склиф с ожогами верхних дыхательных путей. Кроме того, обгорели семь машин – Вести.

Как сообщили ТАСС в МЧС, системы пожаротушения не сработали, их проверят. Возгорание локализовали в 11:16 и ликвидировали в 11:19.