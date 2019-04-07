Кроссовер Chevy Captiva переделан в дорогой Rolls-Royce Cullinan

Кроссовер Chevy Captiva переделан в дорогой Rolls-Royce Cullinan
Апрель 07 14:09 2019

Умелец из Индии попытался переделать Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan

Мужчина из Индии выложил короткое видео на YouTube. Там, он решил переделать кроссовер Chevy Captiva в более престижный Rolls-Royce Cullinan.

Издали авто сильно напоминает премиальную британскую модель. Из видео видно, что автомобиль получил кузов из стекловолокна, хотя точно сказать нельзя.

Естественно, если смотреть на машину с не слишком большого расстояния, то сразу становится ясно, что это никакой не Rolls-Royce Cullinan.

Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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