Российскому союзу промышленников и предпринимателей передан новый Genesis G90

В Москве состоялась церемония вручения нового Genesis G90 президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Торжественная передача, прошедшая в шоуруме Genesis в Москва-Сити, является частью сотрудничества между автомобильным брендом Genesis и РСПП.

Ранее в этом году компания Хендэ Мотор СНГ стала членом Российского союза промышленников и предпринимателей с целью участия в обсуждении и решении значимых проблем в сфере бизнеса и предпринимательства. Управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев вошел в состав Правления РСПП.

Кроме этого, в марте 2019 года бренд Genesis выступил партнером ежегодной Недели российского бизнеса, которая проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей. Передача автомобиля Genesis G90 главе РСПП Александру Шохину стала еще одним шагом на пути расширения партнерских отношений.

Genesis G90 в комплектации Royal был выбран в качестве служебного автомобиля для первого лица Российского союза промышленников и предпринимателей за его высокий уровень комфорта и безопасности. Модель оснащена бензиновым двигателем V6 Twin Turbo объёмом 3.3 литра, а также полным приводом.

Беспрецедентный уровень безопасности Genesis G90 обеспечен за счет активной и пассивной защиты. Представительский седан оснащен системами мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади (RCCA) и автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), интеллектуальным круиз-контролем, функцией удержания автомобиля в полосе движения и автоматическим подруливанием, а также 10 подушками безопасности, включая коленные для водителя и переднего пассажира.

Повышенный комфорт в салоне является одним из главных преимуществ нового полноприводного седана. Так плавность хода обеспечена электронной системой управления жесткостью амортизаторов в реальном времени, а акустический комфорт достигнут за счет улучшенной шумоизоляции и функции активного шумоподавления (ANC).

Премиальный седан Genesis G90, появившийся на российском рынке в июне 2019 года, представлен в четырех комплектациях – Prestige, Premier, Elite и Royal. Модель оснащается тремя бензиновыми двигателями мощностью 309, 370 и 413 л.с.