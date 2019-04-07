Компания Porsche снизила выбросы CO2 на 75 процентов с 2014 года

Porsche успешно оптимизирует свои автомобили, сделав их еще более экологически чистыми

Porsche успешно движется по пути устойчивого развития. Выбросы CO2 на один автомобиль с 2014 года снижены более чем на 75 процентов. Расход энергии за тот же период сократился примерно на 31 процент. Одновременно на 82 процента увеличилось количество выпускаемых заводами в Цуффенхаузене и Лейпциге автомобилей: с 101 449 штук (2014 год) до 184 791 в 2018 году.

«Мы в компании Porsche осознаем нашу ответственность в деле защиты окружающей среды и климата, – говорит Альбрехт Раймольд, член правления, ответственный за производство и логистику компании Porsche AG. – Мы последовательно оптимизируем наши автомобили, чтобы сделать их еще более экологически чистыми. Кроме того, множество больших и малых инициатив Porsche складываются в единую концепцию, чтобы во всех областях деятельности компании шаг за шагом повышалась социально-экологическую ответственность».

Прибыльный рост как необходимое условие устойчивого развития

Всего лишь несколько недель назад автомобилестроительная компания отчиталась о новых рекордных результатах: по сравнению с прошлым годом дополнительно увеличились объем продаж и оборот, возросло количество сотрудников. Операционная рентабельность в 2018 году составила 16,6 процента.

«При этом рентабельность для нас не является самоцелью. Она является главным условием для того, чтобы компания могла эффективно брать на себя ответственность, – отмечает Раймольд. – Ведь мы действительно успешны только в том случае, если экономические, социальные и экологические аспекты гармонично сосуществуют друг с другом».

Чтобы можно было измерять прогресс в области устойчивого развития аналогично экономическим успехам, компания Porsche рассчитывает такой показатель, как «снижение негативных влияний производства на экологию», который складывается из нескольких параметров. Кроме выбросов CO2 и расхода энергии в него входят среди прочего общее потребление воды и количество использованных летучих органических соединений. В этих областях компания Porsche также достигла заметного прогресса: по сравнению с 2014 годом использование растворителей в производстве сократилось на 34 процента. Расход воды на один автомобиль уменьшился на 20 процента.

Porsche использует в производстве экологически чистую электроэнергию

То, что Porsche удалось так сильно сократить выбросы CO2 – на 75 процентов в течение всего пяти лет, объясняется прежде всего последовательным использованием сертифицированной TÜV электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. С начала 2017 года производство Porsche работает на экологически чистой электроэнергии, которая поставляется с сертификатом происхождения, указывающим физический источник.

Это соответствует самым высоким экологическим стандартам. Железнодорожная логистика Porsche внутри Германии в настоящее время также осуществляется с нулевым углеродным балансом. Кроме того, автомобилестроительная компания активно работает над снижением вредных выбросов на всей своей производственной цепочке.

Производство с нулевым «экологическим следом»

«Устойчивое развитие складывается из многих отдельных элементов, – подчеркивает Альбрехт Раймольд. Осенью с конвейера сходит наш первый чисто электрический спорткар Taycan. Его производство на заводе с самого начала будет нейтральным в плане выбросов CO2. Однако наша цель заключается в том, чтобы в перспективе полностью исключить ущерб для окружающей среды, то есть иметь нулевой «экологический след».

Такое производство без воздействия на окружающую среду требует деятельности в самых разных сферах. Помимо эффективного использования ресурсов и материалов необходимо решать такие проблемы, как загрязнение атмосферы вредными веществами и защита климата, а также воздействие производства на городской климат. Высокое значение, которое Porsche придает экологической ответственности в застройке производственных площадок, подтверждает Немецкий Совет по экологическому строительству (DGNB): Porsche стала первой компанией, которая отмечена «платиновой» премией за новый дизайн завода в Цуффенхаузене.

Завод Taycan: высокотехнологичный фасад поглощает NOx

Компания Porsche выступает как инноватор в строительстве нового завода для Taycan в Цуффенхаузене. В фасаде впервые используется специальная высокотехнологичная поверхность, которая поглощает диоксид азота. Для этого элементы фасада выполнены из алюминия, покрытого диоксидом титана.

Покрытие действует как катализатор, и под действием солнечных лучей даже при низкой влажности воздуха адсорбированные токсичные частицы расщепляются на безвредные составляющие – воду и нитрат. В первом пилотном проекте Porsche тестирует NOx-поглощающий высокотехнологичный фасад на площади 126 квадратных метров, что соответствует примерно десяти парковочным местам. Такой фасад заменяет «работу» десяти деревьев.

Концепция устойчивого развития себя окупает

Многочисленные мероприятия, которые способствуют более эффективному использованию ресурсов и снижают нагрузку на окружающую среду, помогают также снизить расходы. Это замена традиционной осветительной техники светодиодными лампами, работающие в зависимости от потребности системы вытяжной вентиляции в кузовном цехе, использование отработанного тепла из лакокрасочного цеха, замена гидравлического производственно-технологического оборудования на электромеханическое. Только последнее мероприятие позволяет экономить при клепке кузовов на производственной площадке Цуффенхаузена 11 544 кВтч энергии в год.

Концепция устойчивого развития оптимизирует путь сотрудников Porsche на работу

Чтобы рост количества сотрудников не привел к чрезмерной нагрузке на транспортную систему, на Porsche действует система управления передвижением. Она включает в себя среди прочего Job Ticket – субсидируемые компанией проездные билеты на общественный транспорт, а также Fine Dust Ticket – специальные билеты, которые позволяют сотрудникам бесплатно пользоваться общественным транспортом в регионе Штутгарта в дни, когда объявляется тревога в связи с повышенным содержанием мелкой пыли в воздухе.

Комплексная система управления парковочными местами позволяет легко найти свободное место для парковки. Приложение Porsche TwoGo хорошо зарекомендовало себя как средство, позволяющее сотрудникам быстро и практично организовывать совместные поездки. А с введением Mobile Working автомобилестроительная компания не только откроет для себя новые формы работы, но и поможет разгрузить транспортную сеть в часы пик.