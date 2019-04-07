Компания Porsche снизила выбросы CO2 на 75 процентов с 2014 года

Porsche успешно движется по пути устойчивого развития. Выбросы CO2 на один автомобиль с 2014 года снижены более чем на 75 процентов. Расход энергии за тот же период сократился примерно на 31 процент. Одновременно на 82 процента увеличилось количество выпускаемых заводами в Цуффенхаузене и Лейпциге автомобилей: с 101 449 штук (2014 год) до 184 791 в 2018 году.
«Мы в компании Porsche осознаем нашу ответственность в деле защиты окружающей среды и климата, – говорит Альбрехт Раймольд, член правления, ответственный за производство и логистику компании Porsche AG. – Мы последовательно оптимизируем наши автомобили, чтобы сделать их еще более экологически чистыми. Кроме того, множество больших и малых инициатив Porsche складываются в единую концепцию, чтобы во всех областях деятельности компании шаг за шагом повышалась социально-экологическую ответственность».
Всего лишь несколько недель назад автомобилестроительная компания отчиталась о новых рекордных результатах: по сравнению с прошлым годом дополнительно увеличились объем продаж и оборот, возросло количество сотрудников. Операционная рентабельность в 2018 году составила 16,6 процента.
«При этом рентабельность для нас не является самоцелью. Она является главным условием для того, чтобы компания могла эффективно брать на себя ответственность, – отмечает Раймольд. – Ведь мы действительно успешны только в том случае, если экономические, социальные и экологические аспекты гармонично сосуществуют друг с другом».
Чтобы можно было измерять прогресс в области устойчивого развития аналогично экономическим успехам, компания Porsche рассчитывает такой показатель, как «снижение негативных влияний производства на экологию», который складывается из нескольких параметров. Кроме выбросов CO2 и расхода энергии в него входят среди прочего общее потребление воды и количество использованных летучих органических соединений. В этих областях компания Porsche также достигла заметного прогресса: по сравнению с 2014 годом использование растворителей в производстве сократилось на 34 процента. Расход воды на один автомобиль уменьшился на 20 процента.
То, что Porsche удалось так сильно сократить выбросы CO2 – на 75 процентов в течение всего пяти лет, объясняется прежде всего последовательным использованием сертифицированной TÜV электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. С начала 2017 года производство Porsche работает на экологически чистой электроэнергии, которая поставляется с сертификатом происхождения, указывающим физический источник.
Это соответствует самым высоким экологическим стандартам. Железнодорожная логистика Porsche внутри Германии в настоящее время также осуществляется с нулевым углеродным балансом. Кроме того, автомобилестроительная компания активно работает над снижением вредных выбросов на всей своей производственной цепочке.
«Устойчивое развитие складывается из многих отдельных элементов, – подчеркивает Альбрехт Раймольд. Осенью с конвейера сходит наш первый чисто электрический спорткар Taycan. Его производство на заводе с самого начала будет нейтральным в плане выбросов CO2. Однако наша цель заключается в том, чтобы в перспективе полностью исключить ущерб для окружающей среды, то есть иметь нулевой «экологический след».
Такое производство без воздействия на окружающую среду требует деятельности в самых разных сферах. Помимо эффективного использования ресурсов и материалов необходимо решать такие проблемы, как загрязнение атмосферы вредными веществами и защита климата, а также воздействие производства на городской климат. Высокое значение, которое Porsche придает экологической ответственности в застройке производственных площадок, подтверждает Немецкий Совет по экологическому строительству (DGNB): Porsche стала первой компанией, которая отмечена «платиновой» премией за новый дизайн завода в Цуффенхаузене.
Компания Porsche выступает как инноватор в строительстве нового завода для Taycan в Цуффенхаузене. В фасаде впервые используется специальная высокотехнологичная поверхность, которая поглощает диоксид азота. Для этого элементы фасада выполнены из алюминия, покрытого диоксидом титана.
Покрытие действует как катализатор, и под действием солнечных лучей даже при низкой влажности воздуха адсорбированные токсичные частицы расщепляются на безвредные составляющие – воду и нитрат. В первом пилотном проекте Porsche тестирует NOx-поглощающий высокотехнологичный фасад на площади 126 квадратных метров, что соответствует примерно десяти парковочным местам. Такой фасад заменяет «работу» десяти деревьев.
Многочисленные мероприятия, которые способствуют более эффективному использованию ресурсов и снижают нагрузку на окружающую среду, помогают также снизить расходы. Это замена традиционной осветительной техники светодиодными лампами, работающие в зависимости от потребности системы вытяжной вентиляции в кузовном цехе, использование отработанного тепла из лакокрасочного цеха, замена гидравлического производственно-технологического оборудования на электромеханическое. Только последнее мероприятие позволяет экономить при клепке кузовов на производственной площадке Цуффенхаузена 11 544 кВтч энергии в год.
Чтобы рост количества сотрудников не привел к чрезмерной нагрузке на транспортную систему, на Porsche действует система управления передвижением. Она включает в себя среди прочего Job Ticket – субсидируемые компанией проездные билеты на общественный транспорт, а также Fine Dust Ticket – специальные билеты, которые позволяют сотрудникам бесплатно пользоваться общественным транспортом в регионе Штутгарта в дни, когда объявляется тревога в связи с повышенным содержанием мелкой пыли в воздухе.
Комплексная система управления парковочными местами позволяет легко найти свободное место для парковки. Приложение Porsche TwoGo хорошо зарекомендовало себя как средство, позволяющее сотрудникам быстро и практично организовывать совместные поездки. А с введением Mobile Working автомобилестроительная компания не только откроет для себя новые формы работы, но и поможет разгрузить транспортную сеть в часы пик.
C 2014 года www.amsrus.ru